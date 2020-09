Týmová střílečka Freedom Fighters je zpět

22. 9. 2020 12:13 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio IO Interactive je proslulé svou sérií Hitman s plešatým Agentem 47, jeho tvůrci si ale před nějakými 17 lety odskočili do alternativní historie. Týmová akce Freedom Fighters se odehrává ve světě, kde druhou světovou válku ukončil Sovětský svaz svržením jaderné pumy na Berlín a komunistická velmoc spolkla většinu ostatních mocností.

Přestože byli bojovníci za svobodu vřele přijatí (u nás v nadšené dobové recenzi obdrželi 9), vlastní sérii nerozjeli a až dosud se ani nepodívali na pulty digitálních obchodů.

To se nicméně změnilo včera: Freedom Fighters zamířili na GOG a na Steam. Akce z pohledu třetí osoby vás vrhne do role velitele odboje, který se z New Yorku snaží vyhnat sovětskou okupaci, a to spolu s bandou až 12 dalších neohrožených odbojářů.

V zaváděcí slevě vás tahle singleplayerová, ale přesto týmová střílečka vyjde na necelých 10 eur (270 korun). Pokud vás tedy zajímá, o čem IO Interactive snili, když zrovna nesnili o Hitmanovi, zkuste dát Freedom Fighters šanci.