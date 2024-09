Two Point Museum otevře brány svých expozic v březnu

20. 9. 2024 15:58 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Two Point Studios u příležitosti spuštění předobjednávek oznamují datum vydání své třetí hry v sérii odlehčených tycoonů, Two Point Museum. Své muzejní sbírky budete moct začít kompletovat 4. března 2025 na PC, PlayStationu 5 a Xbox Series X/S.

Pokud si hru předobjednáte v digitální verzi Explorer Edition, otevřou se vám brány muzeí o pět dní dřív, tedy už 27. února. Pro všechny, kdo si Two Point Museum předobjednají, má Sega připravený tematický balíček se Sonicem včetně outfitů pro personál muzea, plyšáky a další kosmetické doplňky. Vyslouží si modrý ježek speciální expozici? Uvidíme.

Na Gamescomu si mě výstavba vlastního muzea stihla omotat kolem prstu během půlhodinky a plné verze se osobně nemůžu dočkat, až jsem samou nedočkavostí v uplynulých týdnech v Two Point County strávila skoro 50 hodin budováním nemocnic. Kromě prehistorické expozice si budete moct postavit a zaplnit také pavilony podmořského života a paranormálních jevů, další témata výstav na svá oznámení teprve čekají.

Pokud byste si chtěli čekání na Two Point Museum chtěli ukrátit s některou z předchozích her studia, Two Point Hospital a Two Point Campus momentálně najdete na Steamu s 80% slevou. Všechna rozšíření pro ně jsou potom za polovic.