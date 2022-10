Two Point Campus rozšiřuje halloweenský update plný dýní

21. 10. 2022 11:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Před pár měsíci vydaný a povedený Two Point Campus teprve začíná svůj cyklus dlouhodobé podpory, a pokud bude podobný jako v případě Two Point Hospital, nebude o dodatečný obsah nouze. Jeden z prvních obsahových balíčků se týká blížícího se Halloweenu.

Svátek se sice oficiálně slaví až na konci října, ovšem příslušný update se do Two Point Campus dostává už teď. Dýně ale ještě na chvíli stranou, papírově největším přídavkem v rámci updatu je nový mód Challenge, kde se s ostatními hráči předháníte o vyšší skóre a tím pádem o ovládnutí online žebříčků. V současné chvíli jsou k dispozici výzvy dvě, a to The Siege of Noblestead a Pumpkin High.

Především ale přibyly nové tematické obleky pro zaměstnance školy i pro studenty a nechybí ani několik nových věcí, kterými můžete vyzdobit jednotlivé třídy, místnosti a chodby. Všechno samozřejmě tematicky laděné do halloweenské nálady. Specifickou pošmournou atmosféru pak doplní ještě nové písničky.

Příjemné nicméně je, že pokud Halloween moc nemusíte a nejraději byste ho ignorovali, v Two Point Campus vám dýně do krku nikdo rvát nebude. Jednoduše zamiřte do nastavení a tam si vypněte položku s názvem Seasonal Content.

Update 2.0 také opravuje několik bugů a vylepšuje pár neduhů. Pokud vás zajímají detaily, zamiřte sem a můžete si nastudovat kompletní obsah updatu. Jinak stačí hru jen aktualizovat a pustit se do hraní.