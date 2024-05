Tvůrcům Hellblade zavření nehrozí. Microsoft už Ninja Theory údajně schválil další hru

21. 5. 2024 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vzhledem k čistkám, které momentálně v Microsoftu probíhají, jichž nebyla ušetřena ani úspěšná studia, by logicky mohl viset i otazník nad osudem studia Ninja Theory, autorů Senua's Saga: Hellblade II.

Není to snad proto, že by Hellblade II byla špatná hra, spíše asi nemá ambice být komerčním trhákem a otázkou bude také návratnost investic, protože v Ninja Theory na pokračování zhruba 5hodinové lineární akční adventury dělali přes pět let. Je nutné zmínit taky fakt, že druhý díl provázel takřka nulový marketing, a to v době, kdy by Microsoft potřeboval své exkluzivity protežovat jako sůl.

Studio také v těchto dnech na sociálních sítích zveřejnilo dojemné poděkování fanouškům, které by na první pohled mohlo vypadat jako loučení. Podle zdrojů blízkých serveru Xbox Central se ale nemáme o osud Ninja Theory obávat. Microsoft s ním počítá i do budoucna.

A message from Studio Head Dom Matthews ahead of our launch tomorrow. pic.twitter.com/IH98qP9evv — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 20, 2024

„Můžeme skrze naše důvěryhodné zdroje potvrdit, že kromě projektu Mara byla další hra studia schválena a neexistují žádné plány jej v dohledné době zavřít,“ uvádí zpravodaj s odkazem na experimentální titul, který by měl zkoumat nové možnost vyprávění psychologického hororu. Ninja Theory ho oznámili už před třemi lety.

Senua's Saga: Hellblade II se po letech zdlouhavého vývoje konečně představí tento týden i hráčům. U nás už si můžete od Pavla přečíst recenzi, ve které titul hodnotí jako víc interaktivní zážitek než hru. „Větší rozpočet a pompéznější vizuál bohužel nezakrývá smutný fakt, že co tak skvěle fungovalo kdysi, už podruhé nemusí stačit. Přesto jde o počin, který stojí za to alespoň vidět.“