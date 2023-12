Tvůrci Total War: Pharaoh a Warhammer III přiznávají přešlapy a vrací peníze

15. 12. 2023 11:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Creative Assembly si sype popel na hlavu. Viceprezident Roger Collum přiznává nedostatky v zapojení komunity a do budoucna slibuje transparentnější a vstřícnější přístup. Ústředními body nového přístupu jsou omluva, aktualizace Total War: Warhammer III i Total War: Pharaoh a vracení peněz.

A o co že se vlastně jedná? Inu, v poslední době se Creative Assembly sešlo hned několik nepěkných událostí. Jednou z nich bylo DLC Shadows of Change pro Total War: Warhammer III. To schytalo kritiku za vysokou cenu a v kontextu předchozích rozšíření hry i nedostatek obsahu. Situace zašla až tak daleko, že hráči vyzývali k bojkotu a došlo i na tradiční bombardování negativními uživatelskými recenzemi. Situace nebylo o moc lepší ani u nedávno vydaného Pharaoh, který to zase schytal za hromadu chyb a třeba i za problémy s lokalizací.

Aktuální situace a operace „žehlíme“ se má tak, že Creative Assembly nedostatky Shadows of Change přiznává a slibuje zásadní update, který by měl dorazit v únoru příštího roku. Ten by měl být pro stávající majitele zdarma. Vedle toho se chystá ještě DLC Thrones of Decay, které nově dorazí s menším zpožděním, konkrétně v dubnu příštího roku.

V případě Pharaoh pak došlo na snížení ceny hry, částečné vracení peněz (v podobě kreditu do Steam Wallet) a změnu v cenové politice prvního placeného DLC, které místo toho dorazí na začátku příštího roku úplně zadarmo. Studio navíc přehodnocuje budoucí aktualizace, kdy naznačuje ambicióznější obsah a zároveň i průběžné vylepšování a rozšiřování hry.

Collum nicméně upozorňuje, že změny nepocítí hráči hned, protože jejich hry jsou obrovské a stočit u něčeho takového kormidlem prudce na jednu stranu prostě není tak jednoduché. Změny tak budou postupné a dlouhotrvající, ale ve výsledku by měly být snad ke spokojenosti všech.

Collum se v upřímném příspěvku na webu taky zavazuje k důmyslnější implementaci feedbacku od hráčů a slibuje i lepší komunikaci ze strany studia. Kolem a kolem to zní všechno moc hezky a nadějně, byť je samozřejmě obrovská škoda, že jsme se vůbec museli do tohoto bodu dostat a nastalé situaci nešlo předejít. Pokud se ale Creative Assembly opravdu podaří splnit všechny aktuální sliby, mělo by být studio na dobré cestě k obnovení důvěry hráčů, a nakonec i k lepším hrám a DLC.