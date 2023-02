Total War: Warhammer III má letos rozšířit slušná porce dodatečného obsahu

14. 2. 2023 16:27 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Grandiózní strategický fantasy zážitek Total War: Warhammer III se nezadržitelně blíží ke svému prvnímu výročí (oslaví ho již v pátek). Vývojáři do hry v minulém roce stihli vypustit celkově tři dodatečná DLC — Champions of Chaos, Ogre Kingdoms a Blood for the Blood God III.

První dvě dohromady přidala šest legendárních šlechticů a přes 70 jednotek, zatímco díky poslednímu si můžete užít pořádnou krvavou řež skrze dodatečné efekty (pro majitele stejného balíčku pro předchozí hry ze série dostupné zdarma). Kromě toho se do bety podíval očekávaný režim Říše nesmrtelných (v orig. Immortal Empires), který v jednom obřím zážitku spojuje mapu, rasy a frakce ze všech dílů dohromady. A samozřejmě tvůrci stále vylepšují celkový zážitek skrze menší aktualizace. Protože třeba optimalizace nebyla vyloženě světová.

To rozhodně není málo, ale komunita už pomalu začíná lačnit po dalším obsahu. Ostatně si to uvědomují i přímo tvůrci, kteří pro fanoušky nedávno přinesli nové informace.

zdroj: Vlastní

Přesněji je přinesl producent hry, Richard Aldridge, a to skrze krátké video. V jeho rámci slíbil, že autoři budou s komunitou v budoucnu lépe komunikovat a přiznal, že studio se v minulém roce soustředilo především na Říše nesmrtelných. I kvůli tomu vydávání dodatečného obsahu trvá tak dlouho. Nicméně děkuje všem za trpělivost.

Aktuálně se podle jeho slov studio a hra nachází v takovém stavu, kdy jsou již položeny dobré základy pro další obsah, který se do hry dostane během tohoto roku. A na první chod nebude třeba čekat příliš dlouho, na jeho vydání má dojít už během dubna. Žádné podrobnosti zatím prozrazeny nebyly, ale Aldridge slibuje, že to bude zážitek, na který se rozhodně vyplatí počkat.

Tím přísun nekončí. Tvůrci totiž letos plánují vydat ještě další dvě rozšíření: Jedno je mířené na léto, zatímco další na zimu. Stejně jako v předchozím případě, dodatečné detaily jsou zatím zastřeny mlhou tajemství.

Aby náhodou nedošlo na případné zklamání, Aldridge ještě doplňuje, že plány se rozhodně ještě mohou změnit. Takže pokud tým narazí při tvorbě na nějaké problémy, je možné, že dojde k posunu. Nic se ale nemění na tom, že se fanoušci rozhodně mají na co těšit.

Total War: Warhammer III vyšlo 17. února na PC. Kvality základu si můžete osvěžit v recenzi Václava Pecháčka.