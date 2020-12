Tvůrci Sunless Sea chystají vizuální novelu Mask of the Rose ze stejného světa

4. 12. 2020 7:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Failbetter Games má za sebou řadu úspěšných her, počínaje webovou záležitostí Fallen London přes explorativní RPG Sunless Sea až po zatím poslední titul Sunless Skies. Všechny tři spojuje jeden zajímavý verneovský svět inspirovaný viktoriánskou Británií. Co se dělo bezprostředně po zatopení Londýna, a tedy před všemi výše zmíněnými hrami, prozkoumá chystaná vizuální novela Mask of the Rose.

Hra vás vezme do roku 1862 pouhých pár měsíců poté, co se Londýn odporoučel pod zem. Budete tak svědky vzniku nových institucí, které můžete znát z předchozích her studia. Spolu s vašimi spolubydlícími začnete objevovat nový svět, ve kterém se lidé musí naučit soužití s jiným tvory.

Budete řešit vzájemné vztahy a naslouchat vlastnímu srdci, zúčastníte se soudního líčení nebo třeba navštívíte zatopený Parlament. Vzhledem k tomu, že jde o prequel celé série, nepotřebujete znát žádné z událostí vydaných her. Ale pokud jste fanoušky série Fallen London, očekávejte nové informace rozšiřující vaše povědomí o zdejším světě.

Mask of the Rose má před sebou ještě dlouhou cestu, takže není divu, že tvůrci o hře neprozrazují barvitější detaily. V únoru zkusí štěstí s hledáním financí na Kickstarteru a s hotovou hrou nepočítají dřív než v roce 2022.

Failbetter Games přitom pracují ještě na jedné neoznámené hře, která má být z hlediska mechanismů zcela odlišná od jejich dosavadní tvorby a už se nebude vracet k postapokalyptickému viktoriánskému světu.