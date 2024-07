Tvůrci Star Wars Outlaws specifikovali velikost planet: Dvě, tři zóny z Assassin’s Creed Odyssey

11. 7. 2024 13:45 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Od oznámení Star Wars Outlaws visí ve vzduchu otázka, jak velké budou mapy a zda se v nich nebudeme spíš ztrácet jako v jiných hrách s otevřeným světem, které Ubisoft poslední roky produkuje. Jeden z šéfů vývoje, Julian Gerighty, specifikoval, jak velké planety budou a jako někdo, kdo se nerad utápí v beozobsažných open worldech, kde je vidět, že vznikaly jen proto, aby se mohlo říct, že „máme opravdu velké mapy“, jsem potěšený.

Tedy, nejprve Gerighty specifikuje velikost jednotlivých planet v rámci toho, jak rychle je přejedete na speederu, což je… dost nejasný údaj. Měsíc Toshara tak bude cca pět minut jízdy na speederu z jednoho konce na druhý (ano, je to měsíc, tedy kulatý, ale samotná zóna asi bude plocha). Mnohem lepší situace nastává ve chvíli, kdy velikost planet připodobní k oblastem z Assassin’s Creed Odyssey.

Pokud si vzpomínáte, Řecko bylo v Odyssey rozděleno na oblasti, kde jste se snažili získat vliv pro jednu z válčících stran. Jejich velikost byla vhodná pro lokální příběhy, ale zároveň jste nemuseli cestou strávit čtvrt hodiny. V Outlaws tak bude mít úvodní Toshara velikost přibližně dvou až tří těchto zón, Tatooine bude větší, planeta Akiva zase asi jako Toshara.

To mi zní sympaticky a příčetně. Když si letmo promítnu zóny z Odyssey do paměti, je to pořád smysluplná velikost, která by měla dát hráči pocit, že je na planetě, a ne jak na dvou instancích velikosti návsi. A naopak, snad nebude ani hrozit pocit, že je tu zbytečně mnoho cestování, běhání od čerta k ďáblu a podobně. Pravdou ale je, že klíčová bude náplň toho, co jde v onom světě dělat. Skvělým příkladem, jak jde i relativně malý open world zaplnit aktivitami, je třeba Ghost of Tsushima. Naopak, můžete mít nekonečně planet, ale pokud tu není co dělat… že, Starfielde?

Gerighty doslova říká, že ohledně vedlejších úkolů preferuje studio kvalitu před kvantitou. Pravda, nikdy neuslyšíte vývojáře říkat naprostý opak, ale zdá se, že se tvůrčí tým v případě Outlaws skutečně umírnil a chce do hry dávat věci, které dávají smysl a nejsou jen dalším táborem k vystřílení. Snad.