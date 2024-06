Star Wars Outlaws mohou být po nějaké době hra, která popře pravidla Ubisoftu

10. 6. 2024 22:00 | Preview | autor: Aleš Smutný

Je velmi jednoduché propadat skepsi pokaždé, když Ubisoft představí novou hru s otevřeným světem. Fascinace firmy emergentní hratelností, tedy tou, kterou si vytváříte sami v rámci světa, dává vzniknout hrám sdílejícím mnoho podobných prvků, které se ve svém nadbytku mohou stát velmi úmornými. Je jedno, zda jde o Assassin’s Creed, Ghost Recon nebo Far Cry, každý z nás už je asi tak trochu alergický na systém „vylez na věž, odemkni aktivity, zlikviduj nepřátelský tábor, opakuj.“

Nicméně, soudě podle půlhodinky, kterou nám Ubisoft na své tiskové konferenci ukázal, se zdá, že Star Wars Outlaws můžou tuhle zaběhnutou formuli narušit. Možná se dokonce vydá směrem, který víc akcentuje příběh, filmové vyprávění a jasně stanovené dobrodružství, kde drama vychází ze scenáristického pera a ne z toho, co se vám shodou okolností stane v otevřeném světě.

K vidění byly tři různé mise z Outlaws a ačkoliv se všechny odehrávají v jiném prostředí, spojuje je jednotný styl. Ten klade důraz na filmovost, kterou by Star Wars měly mít, a na koherentní příběh, bez kterého se hry od Ubisoftu snažily víc a víc obejít. Samozřejmě, soudím z konkrétně vybrané půlhodiny, ale v tuhle chvíli se zdá, že Outlaws budou tím správným pašeráckým dobrodružstvím z milovaného (a v poslední době dost zkoušeného) univerza, které se hratelností bude pohybovat někde mezi Uncharted a Star Wars Jedi: Fallen Order.

zdroj: Ubisoft

Hlavní hrdinku Kay bude na každém kroku doprovázet její věrný krysoještěří souputník Nix, který má i herní roli. Pokud se zrovna plížíte po imperiální základně (hra se odehrává těsně po bitvě na Hothu, tedy během Epizody V), může Nix na chvíli rozptýlit nepřítele, abyste jej vy mohli potichu sejmout.

Stejně tak dokáže přinášet předměty, nastražit past anebo prostě během boje skočí nepříteli na hlavu a na chvíli jej dezorientuje. Popravdě, Nix není nějak extra objevný koncept, klidně můžete říct, že stejně fungoval mobil Aidena Pearce, ale v celkovém běhu misí působí dobře a skvěle zapadá do zasazení.

Souboje jsou v základu kombinací střílečky s kryty, kde se musíte s Kay schovávat, aby vás nepřátelé hned neatomizovali, a pobíhání kolem bossů, kdy musíte spíš využívat prostředí, abyste protivníky dostali. Kayin blaster disponuje hned třemi režimy – plasmový, který prostě má za cíl dělat do nepřátel díry, ion, který je dobrý proti robotům a štítům, a stun, který, jak asi sami odvodíte, nepřítele ochromí. Nicméně, pokud během mise popadnete třeba ikonický imperiální blaster E-11, můžete s ním nepřátele klidně kropit.

Během ukázky jsme také viděli, jak funguje odemykání zámků a hackování. Obojí tvoří veskrze jednoduché minihry, které neurazí ani nenadchnou. Celkově jde po zhlédnutí ukázky říct, že ve Star Wars Outlaws fungují celkem jednoduché herní prvky, které znovu nevymýšlí kolo, a doplňují hlavní devízy hry, tedy alespoň ty, které se nyní devízami zdají být.

Tou asi nejzásadnější je rozhodně atmosféra. Vizuálně hra hodně těží z původní trilogie, má onen důležitý závan čtvrté, páté a šesté epizody. Fanoušci, kteří mají příběh Luka, Vadera a spol. si určitě povšimnou spousty drobných detailů.

O postavy z filmů tu ale rozhodně nepůjde - Kay chce provést jen jednu velkou loupež, ale aby dala dohromady tým, bude muset hodně naštvat jak Impérium, tak i některé kartely a gangy. Nicméně, od interiérů imperiálních základen a lodí přes jasnou ikonografii až po hudbu, která se hodně snaží mít Williamsův styl, tu prostě je patrná ona snaha zasadit příběh Kay do konkrétního kulturního segmentu, který je unikátní pro původní trilogii a se kterým spousta pokusů neúspěšně zápasila.

Atmosféru v tomhle ohledu doplňuje i grafika, kdy prostředí vypadá opravdu krásně, a to především chladná planeta, kde zachraňujete artefakt jednoho řádu. Stejně tak se atmosféra a grafika dobře doplňují při prozkoumávání staré, zničené lodi, která je opravdu obrovská a působí dojmem pokořeného leviatana.

Pokud jsem ale výše použil přirovnání k Uncharted a Star Wars Jedi, tady má plošinková a logická pasáž blíž k lineárnímu dobrodružství prvního jmenovaného než k nějaké metroidvanii ve 3D. Když tedy v tuhle chvíli řeknu, že Star Wars Outlaws vypadá filmově, myslím to ryze pozitivně, protože přesně tohle od podobné hry ze světa Hvězdných válek chcete – filmovost a pocit galaktického dobrodružství během občanské války.

Na druhou stranu nemůžu říct, že úplně vše by vypadalo skvěle. Vesmírné souboje na mne působí dosti zbytečně, jako velmi jednoduchá arkáda, která postrádá větší adrenalin. Možná se v jiných misích objeví něco poutavějšího než kroužení s pár TIE pořád dokola, ale tahle pasáž mě neoslovila.

zdroj: Ubisoft

Vysloveně mizerně a jako připomenutí, že jde pořád o hru z dílny Ubisoftu, pak působí moment, kdy přiletíte k hvězdnému vysílači, podržíte chvíli tlačítko a vymažete tak záznamy o svém statusu hledaného zločince. Jen tak, jak mávnutím kouzelné hůlky, si Imperiálové řeknou „fajn, už nikoho nehledáme, odvolejte ty stíhačky, kvůli kterým jsme teď měli alarm, protože nám někdo vystřílel hangár“. To je líné, velmi skriptovité a připomíná to špatné designérské dny, kdy hráči říkáte, jaké činnosti má roboticky vykonávat.

Jenže, i tak jsem si z celé ukázky odnesl mnohem víc pozitivních dojmů a především naději, že tentokrát to vezme Ubisoft za ten správný konec a dodá pořádné, krásně odvyprávěné, pěkně napsané dobrodružství, které sedne do univerza Star Wars. Jasně, je toho hodně, co se může ještě pokazit. Třeba nás ve chvíli, kdy vyletíme na speederu mimo hlavní města, zavalí nás spousta „věží“, ale prozatím mohu dál doufat, že mě s Kay Vess čeká pořádná vesmírná jízda.

Star Wars Outlaws vychází 30. srpna na PC, PS5 a Xbox Series X/S.