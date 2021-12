Tvůrci sérií Wargame a Steel Division se vracejí do studené války se strategií WARNO

20. 12. 2021 14:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zavedené studio Eugen Systems stojící za výtečnými sériemi Wargame a Steel Division oznamuje svou další hru. Jmenuje se WARNO (zkratka Warning Order) a považuje se za duchovního nástupce Wargame, byť v ní najdete i styčné prvky se Steel Division.

Z Wargame tu poznáte zejména zasazení. Zatímco Steel Division se soustředí na druhou světovou válku, Wargame a WARNO vsází na studenou válku, kterou pořádně rozpalují. V tomto případě se píše rok 1989 a válka mezi NATO a státy Varšavské smlouvy naplno propuká.

V rozsáhlých strategických bitvách se postaví američtí, britští, francouzští a západoněmečtí vojáci proti Sovětům a příslušníkům Východního Německa. K ruce budou mít známé technologie vyvinuté během studené války.

zdroj: Eugen Systems

Těšit se můžete na 600 různých vojenských jednotek od amerického tanku M1A1 Abrams přes francouzský vrtulník Gazelle až po německé Leopardy, sovětský Suchoj Su-25 či speciální jednotky Specnaz.

Z předešlé hry studia se vrací tahový režim Army General se čtyřmi masivními kampaněmi, přičemž je to právě tento mód, kvůli kterému musel Vašek udělit hře Steel Division 2 osmičku místo devítky. Tak snad to tentokrát bude lepší.

Dále počítejte se skirmish módem, který můžete hrát sami proti počítači, v kooperaci nebo online PvP a nemohou chybět ani multiplayerové módy 1v1, 2v2, 4v4 a totálně chaotický 10v10. Většinu z toho si vyzkoušíte již 20. ledna v předběžném přístupu, kde bude chybět akorát čtveřice národů (zahrajete si jen za Američany a Sověty) a režim Army General.

Tyto prvky přibydou v průběhu vývoje spolu s dalšími módy, mapami, jednotkami a čímkoliv, co si vývojáři zatím nechávají pro sebe. Tvůrci věří, že by hru mohli mít dokončenou do půl roku, ale pouze za předpokladu, že se bude líbit hráčům. Pokud bude mít komunita připomínky, tým jim hodlá naslouchat a vývoj se může protáhnout.

Tak či tak to vypadá, že plná hra WARNO by mohla dorazit ještě v příštím roce, načež se dočká další péče v podobě nejrůznějších rozšíření.