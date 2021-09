Tvůrci RuneScape po protestu hráčů ruší zrušení omlazujícího modu RuneLite HD

9. 9. 2021 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Populární MMORPG RuneScape se v roce 2013 dočkalo retro verze RuneScape Old School, která hru vracela do podoby z roku 2007. Rychle si získala na oblibě, a to až do takové míry, že pro ni začaly vznikat uživatelské klienty, které původní hru dále vylepšují a umožňují i její modování skrze takzvané pluginy.

Jedním z oblíbených klientů je RuneLite a právě pro něj vytvářel jediný vývojář 117scape plugin RuneLite HD, jehož cílem bylo zkrášlit starou hru skrze nové stíny, větší dohlednost či vylepšené textury. Tento mod měl v tuto chvíli kolovat internetem, ale pouhý jeden den před jeho dnešním vydáním si na tvůrce došlápli autoři RuneScapu ze studia Jagex a nařídili mu, aby okamžitě ukončil vývoj a RuneLite HD nevydal.

117scape tak učinil a neradostnou zprávu oznámil hráčům, kteří na HD mod dlouho čekali. Vyjádřil smutek nad dvěma roky a dvěma tisíci hodinami, které do tvorby RuneLite HD investoval, a prozradil, co je důvodem zrušení modifikace ze strany Jagexu. Ten dříve bojoval proti některým modifikacím a klientům třetích stran, ale nakonec je povolil, přičemž RuneLite HD neporušuje nic z aktuálních podmínek studia.

Skutečným důvodem je prostý fakt, že Jagex touto cestou de facto oznámil vlastní práce na HD verzi hry, tedy chce, aby hráči dostali omlazený produkt pouze oficiální cestou. Dokonce zaznělo, že Jagex chystá na příští týden úpravu svých podmínek, do nichž zahrne zákaz tvorby modifikací typu HD.

Vývojáři jsou ovšem prý v úplných začátcích zkoumání možností grafického vylepšení, a proto jim 117scape nabídl dohodu, za jejíchž podmínek by plugin RuneLite HD fungoval alespoň do doby, než sami tvůrci grafiku remasterují, a pak by svůj výtvor stáhl. Jagex se ale dohodnout nechtěl a trval na svém rozhodnutí.

Avšak trval na něm pouhý den. Fanouškům hry a modifikace se tento přístup vůbec nezamlouval, a tak se přímo ve hře uskutečnily masivní protesty, k nimž Jagex nemohl být slepý. Na jejich základě přišla nová zpráva:

„Včera jsme vyjádřili svůj postoj k HD klientům třetích stran a jiným projektům, které radikálně mění vizuální podobu hry. Slyšíme vaši odezvu jasně a zřetelně a celý den jsme se o ní bavili, a i když naše diskuze stále trvá, rozhodně nehodláme nečinně přihlížet. Naše dnešní konverzace zahrnovala uživatele 117scape a Adama stojícího za RuneLite a aktivně prozkoumáváme možnosti vzájemné spolupráce, abychom vám mohli poskytnout RuneLite HD do doby, než dorazí naše vlastní verze.“

Jednoduše řečeno, fanoušci si vydupali svou a roky práce jediného autora nebudou k ničemu. Ale nesmí se to s tím protestováním zase přehánět. Jagex poukázal na nevybíravé chování některých hráčů, kteří na sociálních sítích útočili na jednotlivé členy vývojářského týmu. Něco takového prý nehodlá tolerovat a prosí komunitu, aby se zdržela podobného chování.

Sice ještě není vyloženě dobojováno a musíme si počkat, jak se obě strany nakonec dohodnou, ale zní to tak, že se hráči opravdu dočkají uživatelské HD verze ještě před tím, než dorazí oficiální grafické vylepšení RuneScape.