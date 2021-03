MMORPG starší než World of Warcraft. RuneScape slaví 20 let

17. 3. 2021 17:34 | Bleskovky | autor: Tomáš Vojkovský

Jedno z nejdéle fungujících MMORPG RuneScape slaví dvacet let od svého vydání. Společnost Jagex, která stojí za jeho vznikem, se proto spojila s nakladatelstvím Dark Horse s cílem vydat knihu RuneScape: The First 20 Years: An Illustrated History. Jak název napovídá, fanouškům se naskytne možnost prozkoumat zákulisí vývoje hry napříč historií, doplněný o ilustrace a rozhovory s lidmi, kteří se na ní podíleli.

„20 let existence RuneScape je pro Jagex významný milník. Rád bych poděkoval naší komunitě, že se s námi zúčastnila této neskutečné cesty,“ říká Phil Mansell, ředitel firmy Jagex. „Runescape: The First 20 Years poskytne našim hráčům unikátní pohled na příběh posledních dvou dekád a dá jim šanci prozkoumat svět Gielinor jako nikdy předtím,“ dodává.

Kniha vyjde na podzim roku 2021 ve dvou verzích: V té standardní, která bude běžně dostupná v knihkupectvích za 39,99 dolarů (, a pak také v deluxe edici, kterou si mohou příznivci titulu zakoupit na stránkách vývojářů za 99,99 dolarů.