Tvůrci Port Royale a Railway Empire chystají tahové RPG Tortuga – A Pirate’s Tale

24. 8. 2022 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tvůrci ze studia Gaming Minds rozhodně nelení. V roce 2018 vydali výborný vláčkový tycoon Railway Empire, o dva roky později se vrátili ke své obchodní strategii Port Royale s nic moc čtvrtým dílem a teď během Gamescomu oznámili rovnou dvě další hry – pokračování Railway Empire 2 a úplně novou hru Tortuga – A Pirate’s Tale.

Ta může být na první pohled nerozeznatelná od Port Royale 4, ale jen na první pohled. Jak už podtitul napovídá, tady se ocitáme spíše v oblasti žánru RPG, kdy se vžijeme do kapitánské role na jedné pirátské bárce, s níž si pokusíme vydobýt pořádné renomé.

Hra je navíc plně tahová – od putování po hexových karibských mořích po tahové souboje s obchodními loděmi španělských, francouzských, anglických a holandských kolonií. V takové hře nemohou chybět desítky speciálních vlastností, výběr z 18 typů lodí a možnost jejich dalšího vylepšování v bezpečí některých přístavů.

Hru požene kupředu příběh trvající 25 hodin a zasazený do zlaté éry pirátství, byť o jeho podstatě v tuto chvíli nic nevíme. Pravděpodobně ale budete po hospodách vyzvídat, kde se naskytne ideální příležitost s co nejmenší námahou ukořistit co nejvíc zlaťáků.

Tortuga – A Pirate’s Tale vyjde v prvním čtvrtletí příštího roku na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X|S.