Tvůrci Mutant Year Zero odhalili nové taktické RPG Miasma Chronicles

18. 5. 2022 11:19 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio The Bearded Ladies, které v roce 2018 vytvořilo brilantní taktickou tahovku Mutant Year Zero: Road to Eden, představuje svou novou hru podobného žánru: Miasma Chronicles. Taktické RPG s tahovými souboji by na PC a konzolích mělo vyjít v průběhu příštího roku.

V nepříliš vzdálené budoucnosti má USA začít trhat na kusy záhadná síla známá pouze jako Miasma. A protože vzdorovat apokalypse může být trochu nuda, když nemáte prostředky, jak se s ní vypořádat, nepravděpodobný hrdina Elvis najde rukavici, která mu Miasma umožní ovládat, což během putování po futuristické pustině nejednou přijde vhod.

Elvise v těžařském městečku Sedentary vychoval jeho robotický starší bratr, protože je ještě k tomu sirotek. Je to sice trochu hodně nepříjemných náhod na jednoho člověka, ale jak tvůrci naznačují, i jeden člověk může změnit směřování lidstva navždy.

Po stránce hratelnosti slibují podobně jako v Mutant Year Zero: Road to Eden průzkum v reálném čase, který se promění v tahový souboj, když narazíte na nepřátele. Hra hodlá nabídnout určité RPG prvky, vylepšovat si budete moct schopnosti hrdinů v partě i jejich zbraně, o jejich konkrétní podobě ale zatím moc informací nemáme. Vzhledem k blížícímu se termínu vydání se jistě brzy dozvíme víc.

Miasma Chronicles vyjdou pro Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 a Xbox Series X/S během roku 2023.