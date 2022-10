Tvůrci LotR: Gollum by ve světě Pána prstenů rádi zůstali i v další hře

18. 10. 2022 12:13 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nadcházející, na neurčito odložená hra The Lord of the Rings: Gollum ještě ani nevyšla, studio Daedalic už ale stihlo vyjádřit přání vytvořit další titul zasazený do světa Pána prstenů. V rozhovoru pro server Games Industry to prohlásil šéf vydavatelské divize Jonas Hüsges. Jestli takovou příležitost dostanou, ovšem podle všeho záleží právě na Glumově přijetí.

Šéf studia Daedalic, Carsten Fichtelmann, se už před třemi lety zmínil, že mají v plánu vyvinout ne jeden, ale vícero titulů ze světa Pána prstenů. Hüsges zmiňuje, že tohle fantasy univerzum momentálně zažívá svou renesanci a chystané hry jsou rozmanitější, než byly v éře Jacksonových filmů. Vedle Glumova příběhu třeba ve spolupráci Free Range Games a North Beach Games vzniká survival Return to Moria, na hře se značkou LotR pracuje také Weta Workshop.

„V minulosti jste měli filmy a měli jste hry na nich postavené, které byly s dějem trilogie úzce spjaté. A teď máte seriál od Amazonu, který se odehrává ve Druhém věku, což je v Pánovi prstenů úplně jiná éra. A teď na Epic Games Store vyjde hra z Morie, která prozkoumává velmi specifické místo a vypráví velmi specifický příběh,“ vysvětluje Hüsges.

The Lord of the Rings: Gollum je podle něj někde uprostřed, protože se na časové linii světa nachází velmi blízko k době filmové trilogie, Daedalic ale prý Středozemi ukáže z dosud neviděných úhlů.

Podle Hüsgese světa Pána prstenů ještě není vytěžený, nebo dokonce přetěžený – všechny nadcházející hry jsou od sebe prý velmi odlišné. Nevylučuje, že se to v budoucnu změní, ale označil současnou dobu za vzrušující pro všechny fanoušky a fanynky, protože se mohou těšit na spoustu nových děl ze svého oblíbeného světa.

Glumova akční adventura The Lord of the Rings: Gollum měla původně vyjít 1. září, tedy den před první epizodou seriálu Prsteny moci od Amazonu, tvůrci ale její vydání o několik měsíců odložili. Zatím nespecifikovali, o kolik, a momentálně přesný termín nemá. Vyjde každopádně na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One a Switch.