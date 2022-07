Glum ještě potřebuje doladit. The Lord of the Rings: Gollum září nestíhá

26. 7. 2022 12:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Když se dívám na posledních pár titulků našich článků o The Lord of the Rings: Gollum, můžeme být jedině rádi, že tvůrci hry opět přistoupili k odkladu. Šárce hra v posledním traileru připadala laciná, Vašek zase vzkazoval, že vydání začátkem září je ukvapené. Září to nakonec nebude, možná ani letošní rok.

The Lord of the Rings: Gollum měl prapůvodně vyjít v roce 2021, ale byl bez udání důvodů odložen na 1. září letošního roku. Nyní, skoro jen měsíc před vydáním, se studio Daedalic Entertainment vydalo na Twitter, kde fanouškům sdělilo následující novinu:

„Abychom dodali ten nejlepší možný zážitek, rozhodli jsme se odsunout datum vydání hry o několik měsíců. Přesné datum vydání vám prozradíme v blízké budoucnosti.“ Tvůrci dále děkují fanouškům za přízeň a trpělivost při vývoji pozoruhodného příběhu v dechberoucím světě plném magie a divů.

A message to our community pic.twitter.com/OCndSNXfVW — Daedalic Entertainment (@daedalic) July 25, 2022

Do Glumovy kůže se tedy vžijeme o něco později, abychom se jako slizký had plížili kolem nepřátel, škrtili je, bojovali s vlastní rozdvojenou osobností a udělali vše pro nalezení svého miláška. Budeme se procházet po Mordoru a jeho okolí chvíli před započetím Společenstva Prstenu. A musíme doufat, že měsíce navíc povedou k lepší hře, než jak The Lord of the Rings: Gollum zatím působí.