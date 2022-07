The Lord of the Rings: Gollum v nejnovějším videu pořád vypadá lacině

8. 7. 2022 15:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Během včerejšího streamu Nacon Connect se mimo jiného zajímavého ukázala také akční adventura The Lord of the Rings: Gollum od studia Daedalic Entertainment, konkrétně s videem se záběry z hraní. A je to vskutku podivná podívaná.

Ne že by mi hraní za Gluma nepřišlo v teoretické rovině jako skvělý nápad, pro plížení mám ve hrách zvláštní druh slabosti, tahle forma provedení mi ale připadá poměrně tragikomická. S důrazem na tu tragédii. Pohyb vypadá vysloveně příšerně a celá hra působí jako z éry PlayStationu 3, a to ještě těch nízkorozpočtovějších titulů.

Dějově se Gollum odehrává v pozadí prvních kapitol knižního Společenstva Prstenu, kdy se Glum po ztrátě Prstenu vydává na dlouhou cestu z Mlžných hor přes Barad-dûr až do elfského Temného hvozdu. Bytosti Středozemě by tenhle ohava s bederní rouškou mohl poněkud pobouřit, a tak se většinu svého putování musí ukrývat ve stínech.

Také se budete muset vypořádat s jeho rozdvojenou osobností, respektive se rozhodnout, jestli jeho původní povaze hobita Sméagola dáte prostor, nebo ji zvládnete potlačit. Zrovna tahle zajímavá mechanika ale v novém traileru nedostává prostor, byť ji tvůrci označují za jednu z hlavních předností hry.

The Lord of the Rings: Gollum vychází 1. září pro PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One. Později se objeví také na Switchi.