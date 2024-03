Tvůrci diablovky Warhammer: Chaosbane chystají další akční RPG Dragonkin: The Banished

3. 3. 2024 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Eko Software stojí za sportovními sériemi Handball a Rugby, které zrovna nepatří k nejopěvovanějším titulům. Kromě sportů si ale v minulosti vyzkoušelo i fantasy akční RPG Warhammer: Chaosbane, které také není vyložená pecka.

Tenhle tým se po mnoha dílech házené a rugby rozhodlo vrátit s další diablovkou. Jmenuje se Dragonkin: The Banished a láká na originální fantasy svět zpustošený draky. Kvůli jejich řádění se pevnina hemží nejrůznějšími monstry a jen parta čtyř hrdinů, kteří se po vypití dračí krve stali mocnými, si může troufnout na čtveřici prastarých draků a zachránit svět.

zdroj: Nacon

Hru můžete hrát sami, v online kooperaci až čtyř hráčů, případně na jednom gauči ve dvou. Jeden z vás může být například barbar, který je tím silnější, čím více dostává zásahů, a protože velí Severským armádám, umí se bránit také ledovými útoky.

Pak je tu čarodějnice, která z příběhového hlediska usiluje o soužití lidí a draků, ale když jde do tuhého, kombinuje vodní útoky s elektřinou. Rytíř z hlediska elementů zastupuje oheň a ohání se (klidně ohnivým) kopím. No a konečně lučištník může mít jak jedovaté šípy, tak kolem sebe vytvářet jedovatou oblast, aby si udržel nepřátele dál od těla.

Tvůrci lákají na inovativní systém Ancestral Grid, v němž budete spojovat různorodá vylepšení do nových kombinací. Mělo by vám to umožnit se přizpůsobit typům nepřátel jednoduchým přeskládáním vybavení, zároveň si od systému vývojáři slibují znovuhratelnost, kdy v dalším průchodu hrou budete mít úplně jiného hrdinu či hrdinku.

Kromě akční složky se budete věnovat také manažerské části, kdy si postupně vybudujete svoje vlastní město – necháte stavět specifické budovy, přivábíte do něj nové občany a tak dále. Dragonkin: The Banished ještě nemá ani rok vydání, ale počítá se s ním na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.