Tvůrci Atomic Heart se omlouvají za rasistický klip

2. 3. 2023 10:44 | Novinky | autor: Jan Slavík

Vlnobití okolo nedávno vydané ruské střílečky Atomic Heart jistě není potřeba obšírně připomínat. Autoři ze studia Mundfish naplno neodsoudili ruskou invazi na Ukrajinu, jen prohlásili, že stojí na straně míru. Navíc existuje pravděpodobnost, že mají kvůli zdrojům financování projektu vazby na ruskou vládu, což je řadě lidí proti srsti.

Trochu oleje přilil minulý týden i ukrajinský ministr pro digitalizaci Alex Bornjakov, když potvrdil, že se ukrajinská vláda zasadí o zákaz prodeje hry na Ukrajině a bude se snažit o jeho omezení v jiných zemích, k čemuž ještě přidal apel, aby se hráči titulu vyhnuli kvůli „toxicitě, možnému sběru dat uživatelů a možnému využití peněz z prodeje k vedení války proti Ukrajině“.

Studio Mundfish na to nijak nereagovalo, místo toho hasí oheň z úplně jiného soudku. V televizi v ukládací místnosti totiž v kratičkých klipech běží seriál Jen počkej, zajíci!, který se začal vysílat roku 1969. V jednom z přehršle klipů se mihne dvanáctá epizoda z roku 1978 a v ní karikatura afrického domorodce. Co naplat, na to je západní publikum zkrátka o něco citlivější. A problém byl rázem na světě.

zdroj: Jen počkej zajíci! / Atomic Heart

Mundfish přispěchal s omluvou: „Studio děkuje PC Gameru za upozornění na necitlivou pasáž. Omlouváme se, pokud použití starého seriálu nebo hudby někoho urazilo či ranilo. Zmíněnou pasáž upravíme.“

Je trochu kuriózní, že studio reaguje zrovna na tohle, protože by mohlo kontrovat třeba dobovým kontextem a problému se dál nevěnovat. Ale z jistého úhlu pohledu se o tak velké překvapení nejedná. Když si můžete vybrat, zda řešit půl století starou kreslenou vteřinu, nebo současnou válku, přičemž za jedno z toho vám hrozí gulag, není až tak s podivem, co zvolíte.

Až by ze všech těch afér jeden pomalu zapomněl, že Atomic Heart je dobrá hra, jak si můžete přečíst v naší recenzi.