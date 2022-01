Tvůrce Driveclubu a Onrush dělá pod Avalanche na hře, která má k závodům daleko

Paul Rustchynsky byl šéfem vývoje skvělé závodní hry Driveclub, nedoceněné závodní akce Onrush a stál u zrodu mnoha dílů sérií MotorStorm či Project Cars 3. Ve své závodní kariéře si ale dává pauzu, jelikož ve skupině Avalanche Studios Group pracuje na hře, která má k závodění daleko.

„Aby nedošlo k mýlce, nepracuji na závodní hře. Je mi to líto, ale žádné pokračování Driveclubu, žádný nástupce MotorStormu, žádná odnož Onrush. Jedná se o něco úplně jiného, než na čem jsem doposud pracoval,“ napsal Rustchynsky na svůj Twitter.

To set some expectations, I'm not working on a racing game.



So sorry, no DRIVECLUB sequel, MotorStorm successor or ONRUSH offshoot.



This is something very different to anything I've worked on before. https://t.co/uHvZ6DHkI3