Tvorba češtiny pro Elden Ring je v plném proudu. Podívejte se na ukázky

24. 5. 2022 14:01 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Elden Ring je nepochybně výborná hra, jedna z nejlepších od studia FromSoftware. A pokud bychom jí mohli něco vytknout, tak snad jen absenci české lokalizace. Nebyla by to ale česká komunita nadšenců, kdyby nepřijala výzvu a nepustila se do vlastního překladu.

Z davu nakonec vystoupil Farflame a jeho zkušený tým dobrovolných překladatelů, kteří jsou podepsaní pod lokalizacemi her jako GreedFall, Expeditions: Viking, Assassin’s Creed Valhalla či Outriders.

Přestože Elden Ring nemá tak bohaté dialogy a jejich větvení jako GreedFall, představuje pro tým jinou výzvu kvůli stovkám normostran s názvy a popisy nejrůznějších předmětů. Přeložený je úvod hry a několik dalších lokací, většina zbraní a spousta dialogů, ale stále je před překladateli mnoho práce.

Na jejich dosavadní práci se můžete podívat v galerii výše, kde najdete příklady jak z rozhovorů, tak z uživatelského rozhraní, inventáře a dalších oblastí. Zatím jedinou nevýhodou překladu je jeho modová podstata, kvůli které bude fungovat pouze v offline režimu, jelikož Elden Ring v online režimu používá anti-cheat zabraňující jakémukoliv přepisování souborů hry.

Farflame ve svém updatu češtiny uvádí, že překlad by měl poměrně odsýpat, ale žádné odhadované datum dokončení lokalizace bohužel nezmiňuje.