Total War: Warhammer III dostává první velký patch. Řeší nejpalčivější problémy

8. 4. 2022 13:01 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Se završením strategické trilogie Total War: Warhammer od studia Creative Assembly jsem byl velice spokojený. Jak se můžete dočíst v mojí devítkové recenzi, Total War: Warhammer III přináší zajímavé, vzájemně naprosto odlišné frakce, které si to rozdávají v kreativní a dost obtížné kampani připomínající Vortex z druhého dílu.

Ne všichni si ale závod o duši medvědího boha Ursuna užili tolik jako já, jak víte vy všichni, kdo sledujete třeba takového youtubera Legend of Total War. Mezi největší výčitky patřilo příliš časté otevírání průchodů do démonických říší, malé odměny za plnění příběhových úkolů a příliš drsné postihy za návštěvu u některého z bohů Chaosu. No a s tím vším si má poradit nový patch 1.1.

Ten toho dělá opravdu hodně a většina se toho týká právě příběhové kampaně. Postihy jsou nižší a je snazší je odstranit, máte novou možnost, jak postavením konkrétní budovy zabránit otevírání nových riftů v dané provincii, dostanete nové odměny za úspěšnou expedici do Chaosu, zkrátka by to teď celé mělo být o něco jednodušší.

V Creative Assembly se pustili taky do likvidace bugů, z nichž nejhorší byl asi ten, který vám v případě, že jste rozpustili svou vlastní armádu, nesnížil finanční postih za zásobovací cesty, což byla obrovská a nezamýšlená penalizace. Už by se taky neměla bugovat speciální technologie Gift of Slaanesh a pozornosti se dostalo i funkci automatického vybojování bitvy.

Kromě toho se balancovalo: Vylepšeni byli Démoni Chaosu, Cathay, Kislev i Nurgle, naopak Ogří království schytala nerf, protože se jim podle vývojářů dařilo až příliš. Pokud tedy máte chuť hrát za někoho přesíleného, dejte si Khornea, kterého se, pro mě poněkud překvapivě, žádný nerf nedotkl.

zdroj: vlastní video redakce

No a navíc tu máme mody! Byla zpřístupněna podpora Steam Workshopu, a i když se bohužel v moderních Total Warech už nedočkáme úplných konverzí jako v případě Medievalu II, skoro sedm stovek uživatelských vylepšení a úprav by vás tak jako tak mohlo potěšit. Mezi ty nejoblíbenější patří vylepšená kamera, přepracované uživatelské rozhraní nebo mod, který zcela vypíná invaze Chaosu.

Total War: Warhammer III si zahrajete pouze na PC, a pokud jste to až dosud odkládali, možná vás nový patch přesvědčí. Nedivil bych se ale, kdybyste si počkali na velkolepý mód Immortal Empires, který spojí všechny tři díly dohromady v jedné obrovské kampani.