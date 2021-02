Total War: Warhammer III byl oznámen úchvatným trailerem

3. 2. 2021 17:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tak jsme se přeci jen dočkali. Po mnoha letech napjatého vyčkávání studio Creative Assembly spolu s vydavatelem SEGA oznámili třetí díl fantasy odbočky série Total War s podtitulem Warhammer III. Ještě jednou se vrátíme do Starého světa do dob, kdy mu vládl Karl Franz a stolní Warhammer Fantasy Battles se nacházel ve své již 8. edici.

Total War: Warhammer III vás zavede do říše Chaosu a od začátku dá velice zajímavý a v rámci trilogie největší výběr ras – je tu každá ze čtyř frakcí démonů Khorne, Nurgle, Slaanesh a Tzeentch, proti kterým se postaví dvě lidské armády Kislev a Cathay. Všechny je můžete spatřit ve famózním oznamovacím traileru výše.

Stejně jako předchozí dva díly půjde i třetí spojit se svými předchůdci, čímž vznikne možná až nepředstavitelně gigantická mapa, na níž se rozpoutá vskutku epická bitva. K tomu ale potřebujete vlastnit všechny tři díly série v jediném obchodě. Jedině tak se dostanete k rozšíření spojujícímu mapy všech her, které bude zdarma.

Total War: Warhammer III vyjde pouze na PC, Macu a Linuxu během letošního roku a už teď hru můžete předobjednávat ze Steamu, Epicu nebo přímo od tvůrců, z čehož jim plynou vyšší zisky. Počítá se s předobjednávkovým bonusem, jak bývá u Total War zvykem, i když nám zatím nebyl představen. Ale bude váš i v případě, že si hru koupíte v prvním týdnu po vydání.

Co se multiplayeru týče, tvůrci počítají s možností hrát napříč zmíněnými obchody. Zároveň se od počátku počítá s podporou uživatelských modifikací. V následujících měsících nám pak vývojáři postupně představí všech devět legendárních vůdců, kteří vám pomohou s velením nad armádami jednotlivých frakcí.

Pokud vás zajímá, jak to bude s obsahovou podporou Total War: Warhammer II, tak ještě před vydáním Total War: Warhammer III se dočkáte ještě jednoho DLC, ale je očekávatelné, že se pak zájem studia přesune k novému dílu, který se jistě dočká podobné podpory jako aktuální díl. Našince také potěší, že hra vyjde s českými titulky.

O technické stránce jsme se toho z oficiálního FAQ dozvěděli poměrně dost, ale teď by to chtělo i nějaké ty záběry z hraní, co říkáte? Na ty si asi ještě pár týdnů až měsíců počkáme, ale mohlo by to stát za to.