Tiny Tina's Wonderlands nabídnou crossplay pro všechny

Pokud ještě pořád nemáte dost značky Borderlands, ale přeci jen byste raději nějaké to ozvláštnění, určitě se těšíte na Tiny Tina's Wonderlands, chystanou střílečku od Gearboxu, která svým stylem navazuje na vydařené rozšíření pro Borderlands 2.

Veteráni série navíc vědí, že nejvíce si ji člověk užije v kooperaci s kamarády, a v tomto ohledu má Gearbox dobré zprávy. Tiny Tina's Wonderlands totiž nabídnou crossplay, a to mezi všemi dostupnými platformami. Je tedy jedno, jestli vaši přátelé upřednostňují PC, PlayStation, či Xbox, hrát můžete všichni dohromady.

Je to příjemná změna od kontroverzní situace, která potkala Borderlands 3. Krátce po vydání hry přišel vydavatel 2K Games s aktualizací, která z crossplaye vyřadila hráče na PlayStationu. Konkrétní důvod nikdy nebyl specifikovaný, podle dostupných indicií šlo ovšem o nesouhlas s politikou Sony, která za zpřístupnění crossplaye požadovala podíl ze zisku.

Tiny Tina’s Wonderlands will ship on March 25 with full cross play for all platforms at launch, including PlayStation. Incredible work from the engineers at Gearbox Software with thanks to our partners at 2k Games and 1st parties, including Sony, for working together on this. pic.twitter.com/J1SV7HgnhW