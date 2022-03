Tiny Tina’s Wonderlands se připomínají. Jak vypadá kooperativní střílečka?

3. 3. 2022 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Návrat do světa Borderlands střihnutého vyprávěcím RPG nás čeká již brzy. Tiny Tina’s Wonderlands vycházejí na konci března, a tak je načase podívat se na novou kampaň Bunkers and Badasses (místní verze Dungeons and Dragons) pořádně zblízka.

Tuhle příležitost máte nyní s 24minutovým videem, kde vás se světem a soubojovým systémem seznámí kreativní ředitel Gearboxu Matt Cox. Podívat se můžete na herní plán připomínající deskovou hru, opomenuto nezůstane ani představení kooperace a různých typů nepřátel. Středobodem hry zůstává akce, která vypadá velmi dynamicky, v průběhu videa dojde hned na dva souboje s bossy.

Všem obeznámeným s libovolným předchozím dílem Borderlands bude místní střílení patrně velmi povědomé – na výběr dostanete z šesti hratelných tříd, které vedle střelných zbraní disponují také plejádou speciálních schopností.

Brr-Zerker se soustředí na boj nablízko pomocí ledu, Clawbringer ozbrojený spektrálním kladivem metá blesky, Graveborn je typickým nekromantem, Spellshot kombinuje střelbu s magií, Spore Warden bojiště ovládá s pomocí luku, šípů a počasí, no a finální Stabbomancer je klasická variace na zloděje, který nepřátele zezadu pobodá do příslušných míst.

Tiny Tina’s Wonderlands vycházejí 25. března na PC a starou i novou generaci konzolí.