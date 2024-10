The Sims 4 slaví dekádu existence. Za poslední rok začalo Simíky hrát 15 milionů lidí

30. 10. 2024 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Čtvrtý díl nejpopulárnějšího simulátoru života letos v září oslavil 10. výročí od vydání, i přes stáří hry ale zájem o ni ani v nejmenším neklesá. Electronic Arts se teď pochlubilo informací, že The Sims 4 během posledního roku přilákalo přes 15 milionů nových hráček a hráčů.

Abych tohle číslo uvedla do kontextu, čtvrté Simíky si během šesti let po vydání koupilo přes 20 milionů lidí. Tehdy nicméně šlo o prémiový titul, v říjnu 2022 se ale z The Sims 4 stala free-to-play hra, kterou v základu můžete hrát zdarma a pouze si do ní kupovat všemožná rozšíření. Díky tomu se publikum ve velmi krátké době zčtyřnásobilo, letos v květnu EA oznámila, že The Sims 4 alespoň vyzkoušelo na 85 milionů hráčů a hráček z celého světa.

Vzhledem k početné hráčské základně nemá vydavatelství velký důvod ji štěpit případným pátým dílem, což ostatně EA dala jasně najevo před měsícem během oslav dekády existence The Sims 4. Svět herní série tak v blízké době rozšíří hraný film, zároveň se stále pracuje na projektu s krycím názvem Project Rene, o kterém se dříve spekulovalo jako o potenciální pětce, ale má jít spíše o doplňkový spin-off s multiplayerovými aspekty.

Obnovená popularita deset let hry navíc EA přiměla se zaměřit i na technickou stránku hry, kdy častěji vydává patche a opravuje i některé dekádu staré chyby. Zároveň k The Sims 4 směřuje stále více dlouhodobé podpory, ať už jde o nekončící příval DLC, ale i sezónní události s vlastní obdobou battle passu – momentálně probíhá halloweenský event se Smrtkou, kde hraním (a pochopitelně umíráním) můžete plnit různé výzvy, za ně obdržet body a ty posléze vyměnit za tematické odměny.

zdroj: Electronic Arts

Už ve čtvrtek navíc vychází obsáhlejší datadisk Life & Death, kde se světy živých a mrtvých zase o něco víc protnou a vaši virtuální svěřenci se budou moct pustit do nové smrťácké kariérní dráhy. Zároveň jím tvůrci navazují na bezplatný update z minulého týdne, který rozšiřuje možnosti hraní za duchy.