The Outer Worlds 2 zlevňují před vydáním. Microsoft couvá od 80dolarové cenovky

24. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

The Outer Worlds 2, pokračování sci-fi RPG od Obsidian Entertainment, zlevňují ještě před svým říjnovým vydáním. Původní oznámená cenovka by z něj udělala historicky první hru od Microsoftu za 80 dolarů, ale nakonec tomu tak nebude. Vývojáři nyní potvrdili, že se titul bude prodávat za stále standardních 69,99 dolarů.

Rozhodnutí přichází krátce po červnovém Xbox Game Showcase, kde se The Outer Worlds 2 připomnělo novým trailerem společně s delší prezentací, která podrobněji představila herní mechanismy. Záběry ukazují, že druhý díl staví na základech svého předchůdce, ale snaží se je výrazně rozšířit. Vylepšený soubojový systém, větší důraz na hráčskou svobodu a komplexnější RPG prvky by mohly napravit to, co první díl tolik trápilo – poněkud průměrná akce a zapomenutelný příběh.

První The Outer Worlds z roku 2019 byly na poměry Obsidianu spíše jedním z těch slabších kousků. „Stylové RPG od matadorů z Obsidianu nezklamalo, byť nepřináší to úplně nejlepší. Slabší příběh a jednotvárné souboje jsou naštěstí plně vynahrazeny kreativním zasazením a procházkami po teraformovaných planetách. Tuhle hru si rádi projdete několikrát,“ zhodnotil tehdy v recenzi Pavel Skoták. Přesto už tehdy viděl ve značce potenciál, zvlášť pokud by se tvůrcům v budoucnu dostalo většího rozpočtu. A právě vyšší produkční kvality by mohly být jedním z hlavních taháků dvojky.

zdroj: Obsidian Entertainment

Původní vyšší cena však u fanoušků vyvolala značné rozpaky. Série sice má oddané příznivce, ale stále nejde o zavedenou značku typu Fallout The Elder Scrolls. Cenovka blížící se 80 dolarům by tak mohla výrazně omezit zájem širšího publika, zvlášť když přihlédneme k přítomnosti v předplatném Game Pass, kam The Outer Worlds 2 stejně jako zbytek produkce studií pod Microsoftem zamíří hned při vydání. Změna na běžnějších 69,99 dolarů tak může být krokem k tomu, aby hra si našla cestu k většímu počtu hráčů a předešla zklamání v prodejích.

The Outer Worlds 2 vychází 29. října na PC, PlayStation 5, Xbox Series X a Series S.