Sci-fi, satira a hromada akce. Říjnové The Outer Worlds 2 slibuje ambiciózní pokračování

9. 6. 2025 14:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Veteráni z Obsidianu v budoucnu nabídnou především pokračování svých ozkoušených šlágrů. Zatímco kutí „zmenšovací“ survival Grounded 2, který vyjde v předběžném přístupu už koncem července, na podzim se chystá sci-fi RPG The Outer Worlds 2 navazující na příjemnou jedničku z roku 2019. A jak se na pokračování sluší a patří, jde na to pěkně ambiciózně.

Potvrzuje to i nová ukázka, která v sobě snoubí špetku příběhu s přímými ukázkami z hraní. Vy se v roli agenta zemského ředitelství podíváte do kolonie Arcadia, kde vznikla technologie pro vymývání mozků. Tu chtějí zlé společnosti použít na to, aby mohli zvýšit svůj podíl na trhu a povedlo se jim tak ještě více zbohatnout. To ale taky znamená, že vám půjdou po krku a pokusí se vás převést na svou stranu, zatímco se ve světě objevily trhliny, které značí snad ještě větší nebezpečí.

zdroj: Xbox

Dvojka naváže na satirické pojetí, které je plné pichlavých komentářů na kapitalismus, vtipných dialogů a pochybných morálních voleb, jejichž dopad se odrazí na tom, jak se k vám chová svět, tři z místních frakcí (The Protectorate, Auntie’s Choice a The Order of the Ascendant) a jak o vás mluví v rádiových stanicích. Samozřejmě ale tomu nebudete čelit sami. Na cestě vás doprovodí šest společníků, každý s trochu jiným zaměřením i příběhem.

Vzhledem k možnostem Unreal Enginu 5 bude svět barevnější, detailnější, otevřenější a obecně větší. V něm se budete rychle prohánět i kradmo plížit, čemuž pomůže plně přepracovaný stealth systém. A když už tu je zmínka o úpravách, značný skok zažijí i RPG systémy, které jsou nyní bohatší, ale zároveň mají větší dopad na hratelnost. Už jenom kvůli tomu, že se tým rozhodl odebrat možnost přerozdělení bodů.

Vlastnosti a vady postavy se nově vyvíjí podle toho, jak hrajete. Takže ve chvíli, kdy hodně kradete, získáte vlastnost kleptomaniak, která zvyšuje cenu kořisti, avšak existuje riziko krádeže ve chvíli, kdy se na předmět jen podíváte. Studio též zapracovalo na pohybu a soubojích, kde využijete skákání, uhýbání, parkour či možnost přepnutí do třetí osoby. O zábavu se též postará návrat vědeckých zbraní a zbrojí včetně zmenšovacího paprsku.

Společně s novými informacemi se odhalilo datum vydání, které je stanovené na 29. října. Den platí pro PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 i předplatné Game Pass. Poněkud negativní zprávou může být cenová politika sledující aktuální trendy. Standardní edici The Outer Worlds 2 zakoupíte za 79,99 eur, zatímco prémiovou za 99,99 (na konzolích 1 999 a 2 499 korun). V té dražší najdete pětidenní předběžný přístup, DLC Pass s dvojici expanzí, kosmetický balíček Corporate Appreciation Premium Pack i digitální soundtrack s artbookem. Upgrade mezi standardní a prémiovou edici vyjde z nějakého důvodu na 29,99 eur.