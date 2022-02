The New York Times kupují světově proslulou slovní hru Wordle

1. 2. 2022 15:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud se tu a tam podíváte na internet, je jenom pramalá šance, že by vás minul aktuální fenomén zvaný Wordle. Webová aplikace, kterou spustil brooklynský softwarový inženýr Josh Wardle loni v říjnu, si během měsíce získala přízeň 300 tisíc hráčů a dnes má miliony denních uživatelů.

Pokud jste o tomto fenoménu skutečně nic neslyšeli, pak vězte, že jde o jednoduchou slovní hru ve stylu šibenice. Máte šest pokusů na uhodnutí slova o pěti písmenech, které je pro každý den jiné. Z každého pokusu vám vyplynou písmena, která v hádaném slově vůbec nejsou, jsou, ale na jiném místě, nebo se vám podařilo trefit správné písmeno na správném místě.

Wordle je zdarma a neobsahuje žádné reklamy. Jeho autor neměl žádné zpoplatnění v úmyslu ani poté, co se o Wordle začalo mluvit po celém světě a základna hráčů explodovala. Nicméně prodej svého úspěšného projektu mu zjevně problém nedělá.

Hru Wordle totiž kupuje mediální společnost The New York Times za nespecifikovanou sedmimístnou částku v nižších řádech. Bavíme se samozřejmě o dolarech, což znamená částku 20 až 100 milionů korun.

TNYT v oznámení slibuje, že zpočátku bude Wordle nadále zdarma pro stávající i nové hráče, nicméně do budoucna to tak být nemusí. TNYT totiž Wordle podle všeho přidá ke svým jiným slovním hrám, jako jsou křížovky a Spelling Bee, které mimochodem byly inspirací Joshovi Wardlemu při vývoji svého výtvoru, který měl zahnat nudu v karanténě. The New York Times má všechny své hry ukryté za předplatné, přičemž Wordle by společnosti mohlo pomoci s plněním cíle mít do roku 2025 10 milionů předplatitelů.

Pokud ke zpoplatnění Wordle dojde, stále existuje velké množství alternativ. Kdo hledá, ten najde kupříkladu i sprostou variantu hry, nechybí dokonce ani několik českých verzí. Je ale otázka, zda těmto kopiím nezačnou šlapat na krk právníci The New York Times…