The Magnificent Trufflepigs vás pošle na procházku s detektorem kovů

12. 3. 2021 7:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

S detektorem kovů jsem se ve hrách poprvé setkala v prvních The Sims, v datadisku, kde Simíci jezdili na dovolenou a jednou z kratochvílí, které letoviska nabízela, bylo právě pobíhání s pípajícím čidlem a vyhrabávání děr. Někdy v nich nebylo nic, jindy pár drobných, občas poklad. Ne že by kopání pokladů nebyl častý herní námět, ale detektorů kovů mezi nimi najdete málo.

Naštěstí je tu čerstvě oznámená nezávislá adventura The Magnificent Trufflepigs. V ní tedy nebudete z pohledu vlastních očí coby divoké prase pátrat po lanýžích, jak by mohl napovídat název, nýbrž hledat cennosti poztrácené na malebném anglickém venkově. Hlavní hrdina Adam se vrací do vesničky Stanning, kde vyrůstal, a brzy po návratu se setká s Beth, která hledá poklad. Anebo to alespoň zpočátku tvrdí. Adam se každopádně nabídne, že jí s tím vypomůže.

Procházky s detektorem kovů si po vzoru Firewatch můžete zpestřit právě klábosením s Beth přes vysílačku, stejně tak s ní můžete sdílet i fotky, které v Bohem zapomenutém kraji pořídíte mobilem. Většina nálezů, které objevíte a vykopete, pravděpodobně nebude stát za nic, ale kdo ví – třeba se na vás usměje štěstí. Největší poklad, který najdete, jsou samozřejmě přátelství, která jste navázali cestou, nebo tak něco, znáte to. Podle traileru se ale do tajemného pátrání zapojí také policie, takže kdo ví, co v blízkosti romantické farmy vlastně hledáte.

The Magnificent Trufflepigs budou z velké části stát právě na hlasech dvojice hlavních postav. Dabérem hlavního hrdiny Adama je herec Arthur Darvill, kterého si můžete pamatovat třeba jako ošetřovatele a společníka jedenáctého Doktora Roryho Williamse z britského seriálu Doctor Who. V roli Beth se pak představí Luci Fish, která má zatím na kontě jen pár rolí v krátkých filmech včetně fanouškovského Max Payne: Retribution.

Studio Thunkd, pro které jsou The Magnificent Trufflepigs prvotinou, založil hlavní designér explorativní adventury Everybody’s Gone to the Rapture, Andrew Crawshaw. Jejich debut má vyjít letos v létě na Steamu a na Switchi.