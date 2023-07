The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je nejlepší hrou letoška. Minimálně prozatím

4. 7. 2023 12:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Rok 2023 je sice teprve ve své polovině, ale to neznamená, že by se už nešlo ohlédnout za uplynulými šesti měsíci, během kterých vyšla spousta titulů. Některé byly horší, některé lepší. Které se prozatím řadí na pomyslný piedestal a podle kritiků si právem zaslouží místo na výslunní? Na to se zaměřil hodnotící agregátor Metacritic, jenž vytvořil seznam 20 nejlépe hodnocených dosavadních her roku.

Těm jasně kraluje The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Exkluzivita pro Nintendo Switch si od recenzentů odnesla v průměru 96 bodů ze 100, což značí, že jde téměř o dokonalý zážitek. Zahanbit se ale nenechalo ani Metroid Prime Remastered, taktéž dostupné exkluzivně pro japonskou hybridní konzoli. Přechod kultovní série do první osoby oslovuje i po letech.

zdroj: vlastní video redakce

Ostatně celkově lidé na povedené návraty legend slyší, proto se remake Resident Evil 4 může chlubit spokojeným třetím místem. Náhodou není ani to, že páté místo obsadila další předělaná hororová kultovka Dead Space, jelikož nad jejím návratem spokojeně vrněl i Pavel Makal ve své recenzi. Mezi tuto dvojici se skvělým bojovým chvatem vklínil Street Fighter 6.

Druhou polovinu první desítky otevírá Final Fantasy XVI, jemuž se evidentně odchýlení od tradic dlouholeté série jasně vyplatilo. Sedmičku zase hrdě nosí rytmické Theatrhythm Final Bar Line, o kterém dost možná slyšíte poprvé. Naopak o jiné povedené rytmické akci Hi-Fi Rush jste už dost možná slyšeli hodně, jelikož pochází od Tango Gameworks (série The Evil Within) a v lednu překvapila náhlým vydáním i neuvěřitelnou zábavností. Proto se dostala na osmou příčku.

Radost mohou mít i v Blizzardu, protože Diablo IV představuje i přes slabší endgame povedený návrat pekelné série, který v aktuální době obsadil devátou pozici dosavadních nejlepších letošních her. Na chvostu první desítky si své místo užívá Cal Kestis a robůtek BD-1, jejichž nové dobrodružství ve Star Wars Jedi: Survivor oslovilo velkou porci fanoušků předaleké galaxie.

Se svým výsledkem mohou být spokojené i hry, které se zařadily na druhou polovinu seznamu. Zde se nachází třeba adventura Humanity, JRPG Octopath Traveler II, překvapivý spin-off The Murder of Sonic the Hedgehog nebo kouzelnické Hogwarts Legacy.

zdroj: Vlastní

Aby se titul mohl do výběru dostat, musel mít alespoň 7 dostupných recenzí od kritiků. V případě, že daná hra vyšla na více platforem, se v žebříčku objevila ta verze, která měla největší počet recenzí. I proto se v seznamu u multiplatformních her často ukazuje verze z PlayStationu. Ze žebříčku naopak byly vyloučené veškeré kompilace a porty her, které se od svých předchůdců příliš neliší. Vyloučení také platí pro veškerá DLC a expanze.

Vkus hráčů se od kritiků náležitě liší, proto je otázkou, zda v kompletním výčtu naleznete i svého favorita. Jestli nikoliv, určitě se o něm nebojte zmínit v komentářové sekci. Třeba někoho inspirujete k zahrání „skrytého drahokamu“.