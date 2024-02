The Last of Us: Part II se původně inspirovalo u Bloodborne

6. 2. 2024 8:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Dokument Grounded II o vývoji The Last of Us: Part II odhalil některé zajímavé koncepty, které provázely vývoj cenami ověnčené akční adventury. Mezi ty zajímavější patří například fakt, že hra původně měla mít otevřený svět, který se hodně inspiroval u soulsovky Bloodborne.

„Prvních několik měsíců vývoje byla Part II akční hra, která se soustředila na souboje na blízko a herní svět se postupně rozšiřoval tím, jak jste jej prozkoumávali. Byla to vlastně docela jiná hra, která se v designu světa a herních mechanismů inspirovala u Bloodborne,“ říká v dokumentu jeden ze šéfů vývoje Anthony Newman.

„Velmi se nám líbila dominance, kterou jste postupným průzkumem světa nad ním získavali. Skoro jako by lokace byly samostatnou postavou. Ze začátku měla být Part II úplně jiná hra než první díl, ale nakonec v otevřeném světě nefungoval příběh, který jsme chtěli vyprávět, tak jsme od nápadu nakonec upustili,“ vysvětluje Newman.

Velkou změnou si prošla také představitelka Abby, Laura Bailey. Na konceptech vypadala hlavní antagonistka docela jinak než v plné hře. Převážně díky úctyhodné muskulatuře, kterou Abby disponuje. To ale znamenalo, že herečka musela v potu trávit hodiny ve fitku.

„Neil Druckmann za mnou jednoho dne přišel se slovy: ‚Měla bys nabrat trochu svalů.‘ Kvůli tomu jsem cvičila jak šílená, ale nakonec jsem otěhotněla,“ vzpomíná Bailey. Ztvárnění namakané vykonavatelky pomsty ale herečce vysloužilo i pořádnou řadu výhrůžek, které cílily právě i na její čerstvě narozené dítě.

„Ti nejhorší vyhrožovali mému synovi, který se během práce na hře narodil. Bylo to hodně drsné, ale naučila jsem se díky tomu držet si od projektů odstup,“ míní představitelka Abby. Bailey nebyla jediná, která musela snášet nevybíravé poznámky. Kvůli vlně nenávistných komentářů někteří vývojáři The Last of Us: Part II například opustili sociální sítě. Celý dokument Grounded II je ke zhlédnutí na YouTube s českými titulky.