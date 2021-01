The Elder Scrolls Online v červnu přivítá rozšíření Blackwood

27. 1. 2021 17:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Čekání na regulérní šestý díl série The Elder Scrolls se pořádně táhne a jak to vypadá, ještě se nějaký čas táhnout bude. Fanoušci světa Nirn tak mají dvě možnosti - buď pořád dokola točit skoro deset let starý Skyrim (který, pravda, mohou hrát už snad i na chytré ledničce), nebo své denní dávky čerpat v The Elder Scrolls Online, které si na nedostatek pravidelně dodávaného obsahu stěžovat nemůže.

Letos v červnu dorazí nové rozšíření jménem Blackwood. Tato nová kapitola má být součástí větší dějové linie s názvem Gates of Oblivion a pamětníkům čtvrtého dílu The Elder Scrolls připomene nějaká ta známá místa. V rámci rozšíření se totiž podíváte do města Leyawiin a do lokací Niben Forest a Blackwood Bod.

Samotný příběhový oblouk Gates of Oblivion má běžet po celý letošní rok a započne v březnu s vydáním DLC balíčku Flames of Ambition. Ten přinese dva nové PvE dungeony a útok na svatyni Mehruna Dagona, starého známého z Oblivionu, který bude tentokrát hlavní žábou na prameni.

Rozšíření Blackwood do hry přinese systém společníků, tedy NPC postav s vlastním příběhovým pozadím a charakterem. Parťáci dostanou do vínku samostatné schopnosti, budete jim moci upravovat výstroj a výzbroj a budou k dispozici i za hranicemi rozšíření.

Kromě toho se můžete těšit na novou aktivitu Rockgrove pro dvanáctičlennou skupinu hráčů, nové questy, dungeony a také world eventy, při nichž se budou otevírat brány Oblivionu. S ohledem na to, že právě tuhle aktivitu jsem v RPG z roku 2006 upřímně nenáviděl, to hráčům TESO příliš nezávidím. Možná ale Bethesda za 15 let vymyslela zábavnější způsob zavírání vrat do pekelné dimenze.

V druhé polovině roku pak můžeme očekávat další DLC, které příběh opět posune a tentokrát nás vezme do Deadlands, panství Mehruna Dagona, daedrického boha zkázy a destrukce. Samotný Blackwood bude k dispozici od 1. června, předobjednávky už běží.