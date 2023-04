The Day Before už se rozhodně nebude znovu odkládat, tvrdí tvůrci

19. 4. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

První videa z chystaného MMO zombie survivalu The Day Before od ruského studia Fntastic svého času vzbudila vlnu nadšení, jenže od té doby se tvůrcům vlastním chováním, neschopností ukázat ze hry něco pořádného a neochotou odpovědět i na základní dotazy ohledně hratelnosti podařilo způsobit sílící pochybnosti, zda titul vůbec vzniká, zda to, co jsme viděli, opravdu byly záběry z hraní a jestli se takhle náhodou nejedná o jeden velký investiční podvrh.

Ničemu pak příliš nepomohl prapodivný taneček z letošního ledna, kdy hra nenápadně zmizela ze Steamu, což tvůrci nejdřív vysvětlovali technickou závadou, aby pak obratem přišli se zdůvodněním, že si někdo zaregistroval název hry jako ochrannou známku. To prý musí nejdřív vyřešit a hru kvůli tomu odložili. O devět měsíců.

Vůči nařčením z podvodu pak přišla plamenná obrana a slib, že přijde další ukázka z hraní, co všem vezme dech. Tu pak opravdu předvedli, ale žádné rozmetání pochybností se nekonalo, protože trailer jednak nic bytelného neukazoval, jednak hlavně nedodal žádný důkaz, že opravdu předvádí hraní, a nikoliv předrenderované video.

zdroj: Fntastic

Fntastic se pak jali všechno dokázat dalším videem, které mělo ukazovat, jak kdosi před monitorem The Day Before opravdu hraje. Jenže diváci si rychle všimli, že vstupy „hráče“ tak úplně neodpovídají dění na obrazovce – rozhlédnutí nejdřív přišlo až chvíli po pohybu myší. To by se ještě s přimhouřenýma očima dalo svést na jakousi odezvu, jenže pak zas postava začala pálit dřív, než „hráč“ stiskl tlačítko. Odezva naopak, že by? Tvůrci pak video zase rychle smazali, což působí zkrátka a dobře poněkud podezřele.

Kdo ví, třeba šlo jenom o nekvalitní video, jsme až nezdravě podezřívaví, tvůrci nikomu nelžou a hra vyjde. Studio Fntastic se to včera snažilo potvrdit následujícím prohlášením na oficiálním Discordu:

„S potěšením oznamujeme, že naše hra oficiálně vyjde 10. listopadu 2023 bez dalších odkladů. Chápeme, že na ni řada z vás čeká a chtěli bychom vám poděkovat za trpělivost a podporu během vývojového procesu.“

„Tvrdě jsme pracovali na tom, abychom zajistili, že hra dostojí i těm nejvyšším standardům a jsme si jistí, že za čekání bude stát. S tím, jak se bude datum vydání blížit, se chystáme provést i beta testování. Během něj budou mít hráči možnost hru vyzkoušet ještě před vydáním a nabídnout nám cennou zpětnou vazbu, díky níž budeme moci hotový produkt ještě vylepšit.“

„Více informací ohledně beta testu zveřejníme s blížícím se datem vydání. Těšíme se, až se s vámi o hru podělíme a doufáme, že si ji užijete tak, jak jsme si ji my užili vyrábět.“

Sice se mi napůl chce pozastavit nad tím, že tvůrci mluví jen o „naší hře“ a „hře“ a nikdy ji nenazvou jménem, ale to už nejspíš zabíhám někam za hranice paranoie. Třeba to vážně je kvůli právním tahanicím. Však uvidíme. The Day Before má (možná) vyjít 10. listopadu na PC a současnou generaci konzolí.