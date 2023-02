The Day Before konečně ukázalo gameplay. Nic se v něm neděje

3. 2. 2023 12:42 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Děj kolem chystaného MMO The Day Before houstne. Už dříve jsme psali, že různé odklady a velmi strohé informace o hře vedou ty skeptičtější z fanoušků k domnění, že zombie akce od studia Fntastic je jenom důmyslný investiční podvod. Ruský vývojář nás vehementně ujišťoval, že čas ukáže pravdu, až zveřejní gameplay trailer. Na ten se můžete podívat výše a nevím jak vy, ale jestli jsem zatím podezřívavý nebyl, tak teď už tedy rozhodně jsem.

Na to, že hra měla dle slov autorů původně vyjít už 1. března a odklad na 10. listopadu byl údajně způsobený „jen“ právnickými tahanicemi o registrovanou obchodní známku, je gameplay trailer naprosto žalostný. Vůbec nic se v něm totiž neděje. Nemusí to pro vás být vyloženě ztráta času, pokud jste fanoušky ženských pozadí v upnutých legínách, protože to je asi to nejzajímavější, co hra ukazuje.

Jinak The Day Before nabízí naprosto generickou hratelnost, kterou jsme viděli v každé druhé zombie survival hře. Většinu času bezcílně bloumáte pustým prostředím. Hlavní postava v traileru narazí na směšnou hrstku zombíků, kteří ale vůbec nejsou překážkou, protože se s nimi vypořádá do pár sekund.

Do toho tu je všudypřítomný looting tisíce a jednoho bezcenného bordelu a konvenční crafting s úpravou zbraní, který také ničím nevybočuje ze zavedeného standardu. Zdaleka nejkreativněji v celém traileru působí luštění číselného kódu podle toho, jak jsou ošoupaná tlačítka nástěnného terminálu. Toť asi tak vše.

Úplně chybí uživatelské rozhraní, takže ani není jasné, kam a proč vlastně jdete. Umělá inteligence nemrtvých si ani nevšimne, když na ně svítíte baterkou, a střelbu slyší maximálně za nejbližší roh.

V zásadě nejlépe z celého traileru působí grafická stránka. Město, ač tedy zřejmě jen glorifikovaná a prázdná kulisa, opravdu nevypadá špatně a snad by mohlo být dostatečně členité. Vidíme totiž přechod ze zeleného předměstí do centra velkoměsta. Jenže se nabízí otázka, co tam budete moct vlastně dělat.

Bude věru zajímavé sledovat cestu The Day Before, než 10. listopadu vyjde na PC a současnou generaci konzolí.