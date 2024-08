Těžkotonážním strojům ve World of Tanks zahrají Motörhead a Rob Zombie

1. 8. 2024 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Heavymetalový event ve World of Tanks pokračuje, na scénu přichází dvě legendy tvrdé muziky – Rob Zombie a Motörhead. Až do 20. srpna si tak můžete odemknout spoustu tematických předmětů laděných v ikonografii a barvách obou předních jmen metalu. Vloni byli headlineři festivalu Sabaton, Megadeth a Iron Maiden, kteří se na chvíli vrátí i do letošního ročníku.

zdroj: Wargaming

Nejprve trocha technických zajímavostí - jak jistě každý metalhead ví, frontman Motörhead, Lemmy Kilmister, už koncertuje jen v rockovém nebi. Pro nahrání jeho hlášek pro hru proto byla využita umělá inteligence, která emuluje Lemmyho ikonický chraplák a britský přízvuk. Samotná kapela pak vývojářům radila, jak udělat hlas co nejautentičtější a pomáhala navrhnout i kapelního maskota, který se ve World of Tanks také objeví.

„Je jasné, že s dvojníkem bychom nedosáhli potřebné autenticity. Proto jsme spolupracovali s kapelou a použili nahrávky z Lemmyho osobního archivu, rozhovorů a nezmasterovaných audiostop z nahrávání, abychom za pomoci AI vytvořili emulaci jeho hlasu,“ říká zvukař Brendan Blewett. Samotní Motörhead pak dodávají, že Lemmy World of Tanks často hrál. Což vzhledem k jeho lásce ke 2. světové válce není překvapivé.

Během Metal Festu také můžete získat nový tank The Thunder Chief, skin Bomber pro FV107 Scimitar, 2D portéty velitelů s podobiznami Motörhead a dokonce i trojrozměrného velitele Lemmyho a maskota Warpig.

Pozadu nezůstává ani další rocková hvězda – Rob Zombie. I v tomto případě se můžete těšit na tank T-55AGM The Dragula, skin Superbeast pro houfnici M53/55 a opět 2D a 3D podobizny velitelů vymodelované podle legendárního hudebníka.

Metal Fest potrvá ve World of Tanks do 20. srpna.