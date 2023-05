World of Tanks vítá hravý sci-fi mód Call to Mars. Vznikl kompletně v Praze

11. 5. 2023 15:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pražská pobočka mezinárodního studia Wargaming předevčírem představila nový event Call to Mars pro svou free-to-play onlinovku World of Tanks. Jak už název napovídá, s historickými bojišti a tanky věrnými reálným předlohám se tentokrát můžete rozloučit, arkádový režim je čisté sci-fi a jeho herní náplň nesestává primárně z destrukce.

Na Marsu se ve stylizovaných vozítkách budete oddávat spíše variaci na populární Rocket League bez míče. Body sbíráte shazováním nepřátelských tančíků přes okraj mapy nebo do jezírek s žíravinou, narážením do nich, skenováním oblastí či sbíráním bonusů, které vás chvíli nechají neomezeně střílet nebo třeba vyvolají obří supernovu. Mapa s rudými skalisky je poměrně malá, pojme přitom až deset hráčů naráz, o což jsou následné potyčky v nízké gravitaci intenzivnější.

zdroj: Wargaming

Nový mód je zábavný, okamžitě přístupný úplným nováčkům i veteránům, kteří si mezi zápasy chtějí vyčistit hlavu, a zároveň časově omezený. Ve World of Tanks se neohřeje dlouho, potrvá jen do 22. května. Což by se v kontextu faktu, že ho tým sestávající z vyšších desítek tvůrců vyvíjel přibližně třičtvrtě roku, mohlo zdát trochu jako škoda. Ale protože to do kanceláří Wargamingu máme z redakce, co by tankem dostřelil, dali nám nakouknout do svého zákulisí a zároveň například osvětlili, proč takhle dlouhý vývojový cyklus dává i se sotva dvoutýdenním eventem smysl.

O okolnostech vzniku režimu, který do klasického mustru World of Tanks zrovna dvakrát nezapadá, se rozpovídala hlavní designérka eventu Aleksandra Legenčenko: „Chtěli jsme ukázat, že i po letech hráče dokážeme překvapit a přinášet rozmanité zážitky. Inspirovali jsme se mimo jiné jedním z předchozích eventů, Moon Mayhem, který byl taktéž založený primárně na zábavné hratelnosti. A do jisté míry jsme chtěli také prostor pro odpočinek od vojenské tematiky.“

Odreagování od jinak poměrně seriózní válečné nálady World of Tanks dává smysl nejen pro hráče, ale i pro vývojářský tým. Event Call to Mars začal v pražském týmu vývojářů a vývojářek z celého světa vznikat pár měsíců po zahájení ruské invaze na Ukrajinu a je zároveň úplně prvním režimem, který se v Praze vyvíjel od počáteční fáze konceptu přes postupné prototypování až po finální testování a ladění.

Pro pobočku jde o významný milník, místní tým měl příležitost dokázat, že zvládne samostatně dotáhnout do konce i větší projekt a dostat do něj v rámci hry nové technologie, byť nemusí být na první pohled úplně nápadné. Při inovacích proprietárního enginu musí být vývojáři patřičně vynalézaví, a přitom klást obří důraz na optimalizaci, abyste se tankovým bitvám stále mohli oddávat i na těch nejzašlejších kancelářských noteboocích. Aleksandra ale zároveň naznačila, že pro tým šlo o zajímavou záminku, jak si otestovat různé potenciální herní mechanismy a připravit podhoubí do budoucna.

zdroj: Wargaming

A co World of Tanks v příštích měsících čeká vedle volání Marsu? Po loňské pauze by se měl v letošním roce vrátit halloweenský event z oblasti Mirny-13, stejně jako režim Waffenträger. U experimentování s vesmírným zasazením by po Call to Mars v Praze ještě nějakou chvíli chtěli zůstat, na odhalení konkrétních plánů si ale fanoušci budou muset ještě nějaký čas počkat.