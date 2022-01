Testeři, kteří dělali na Call of Duty, už třetí týden stávkují

7. 1. 2022 8:30 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Raven Software ve své době stálo za oblíbenými hrami jako Heretic nebo Hexen, na přelomu tisíciletí ho ovšem koupila společnost Activision. Pod ní ještě Raveni stihli vytvořit Soldier of Fortune nebo například Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, aby se nakonec o deset let později stali podpůrným týmem pro sérii Call of Duty. A jak se zdá, jejich pozice v rámci Activisionu není kdovíjaká.

Activision totiž začátkem prosince propustil 12 členů jejich QA týmu. Propouštění před vánočními svátky bylo hořkou pilulkou nejen proto, že za loňský rok vydělal Activision jen za úspěšný Call of Duty: Warzone téměř dvě miliardy dolarů. Vydavatel zároveň údajně po několik měsíců sliboval, že zaměstnancům Raven Software navýší platy.

Raveni se tak rozhodli od 6. prosince vstoupit do stávky. Ve svém prohlášení uvedli, že přístup Activisionu je nebezpečný pro zdraví firmy jako takové a stojí proti pozitivnímu prostředí, které studio za roky své existence vybudovalo. Stávkující podpořila řada dalších studií, přičemž firma zůstala ve stávce tři týdny. Activision údajně během celé doby na její požadavky nijak nereagoval.

Změna nastala až tenhle týden, kdy se zpráva o Raven Software dostala do médií. Activision přispěchal s komentářem, že je samozřejmě otevřen dialogu. V oficiálním vyjádření ovšem nabídl vyhozeným zaměstnancům pouze prodlouženou dobu výpovědní lhůty a pomoc s přesunem v případě hledání nové práce. Zdá se, že požadavky stávkujících zaměstnanců, tedy zrušení vyhazovu 12 testerů, se nenaplní.

zdroj: Vlastní