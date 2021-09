Těšte se na víkend. Age of Empires IV vás zítra pustí do otevřené bety

16. 9. 2021 12:03 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Sedláci jsou schovaní v bezpečí města a truchlivě pozorují sloupy dýmu, pod nimiž se kdysi nacházely jejich chalupy. Vojáci stojí na hradbách a nervózně vyhlížejí zdroj rytmického dusání, které se neustále přibližuje. Bitva není daleko. Vypukne zítra.

Zatím tedy pouze v omezené verzi, protože středověká strategie Age of Empires IV, pokračovatel jedné z nejslavnějších herních značek všech dob, v 7 večer všechny pustí do otevřené bety. Ta má fungovat jako zátěžový test, aby vývojáři věděli, jestli jejich servery vydrží nápor hráčů aspoň o trošku líp, než to dokáže brána proti beranidlu.

Beta, kterou si můžete aktivovat normálně na Steamu na kartě hry, případně v aplikaci Xbox Insider, poběží až do pondělních 19 hodin, takže na zkoušení nejrůznějších taktických manévrů máte rovné tři dny. Píšu „máte“, ale myslím samozřejmě „máme“, protože já rozhodně budu hrát taky a přinesu vám svoje dojmy.

Jak jsem už avizoval, budou to dojmy omezené, protože v betě si zatím zahrajete jen tutorial, skirmish proti umělé inteligenci anebo, a to vývojáři preferují, aby pořádně otestovali svou infrastrukturu, klasický multiplayer proti ostatním hráčům. Chybí tedy zatím příběhové kampaně, které budou v hotové verzi rovnou čtyři.

Zahrajeme si taky jenom za polovinu národů. K vyzkoušení bude čtveřice Angličané, Číňané, Abbásovci a pro mě trochu překvapivě i teprve nedávno oznámená Svatá říše římská. Budeme tedy prozatím muset oželet Francouze, Mongoly, Rusy a Dillíský sultanát – nejvíc mě to mrzí u Mongolů, protože jejich kočovná strategie s mobilní základnou působí z ukázek skutečně unikátně.

(Mimochodem, kdybyste si chtěli připomenout, jaké frakce vás ve hře vlastně čekají, dal jsem dohromady přehledný seznam toho, co víme, včetně herního zaměření a speciálních jednotek.)

Plná verze Age of Empires IV vychází za měsíc a kousek, 28. října, doufejme tedy, že otevřená beta autorům nenadělá příliš hluboké vrásky na čele a že je všechno už více méně připraveno k ostrému startu. Ale i kdyby náhodou došlo k nějakému tomu odkladu a zahráli jsme si třeba až na Vánoce, vlastně bych se nezlobil. Co je pár měsíců navíc oproti sychravým rokům, kdy to vypadalo, že realtimové strategie klasického střihu pomalu umírají…