Terminátor se vrací na monitory, tentokrát jako strategie

15. 12. 2021 14:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jak už to u filmových klasik bývá, v nejlepším je dobré přestat. Pro značku Terminátor to platí zcela bez debat, po fenomenálním druhém díle nás čekalo už jen zklamání. Pokusy prosákly i do herního světa, vyjma Terminator: Future Shock z roku 1995 ale taktéž není příliš o co stát: Dosud poslední snaha s názvem Terminator: Resistance z roku 2019 dopadla vyloženě ostudně.

Přesto se vražední roboti na naše obrazovky opět vrátí. Tentokrát to ovšem bude ve formě realtime strategie Terminator: Dark Fate - Defiance od společnosti Slitherine, která naváže na dějovou linii Terminator: Dark Fate. V kampani pro jednoho hráče se ujmete role velitele frakce Zakladatelů a povedete svou armádu ve snaze překazit plán Legie na vyhlazení posledních zbytků lidstva.

Jak už to v postapokalyptických světech bývá, nakonec se může ukázat, že největší hrozbou nejsou stroje, ale lidé samotní. Do rukou dostanete různé druhy vojenské techniky, důležité ale bude především taktizovat a ochraňovat své velmi omezené zdroje, cvičit nové rekruty a mimo jiné taky využívat zničitelnost terénu.

Kromě příběhové kampaně nabídne Terminator: Dark Fate - Defiance také režim Skirmish, v němž si osvojíte každou ze tří frakcí, případně multiplayer s možností zápasů 1v1, 2v1 či 2v2. Termín vydání zatím není pevně stanoven, hra by ale měla vyjít už brzy.