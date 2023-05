Tento týden se uskuteční šestý ročník herní konference Game Access

30. 5. 2023 12:20 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Už za pár dní, respektive od 2. do 3. června, se v Brně koná v pořadí již šestý ročník videoherní konference Game Access, tentokrát s podtitulem Phantom of the Eclipse. Stejně jako v předchozích letech se jedná o projekt organizátorů z uskupení GameDev Area, kteří stojí například za koncerty videoherní hudby. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, o tematické přednášky se postarají známá i méně známá jména z videoherního průmyslu.

V prostorách pavilonu P na brněnském výstavišti si na pěti pódiích budete moct vyslechnout řadu přednášejících, mezi které patří Troy Johnson z Avalanche Software s příspěvkem o Hogwarts Legacy a designování her pro mainstreamové publikum, hlavní designér questů Will Shen z Bethesda Game Studios nebo šéfka narativního oddělení v lyonské pobočce Ubisoftu – Sarah Beaulieu. Gurmány se zájmem o nezávislou scénu může zaujmout povídání Sama Barlowa, tvůrce Her Story nebo Immortality. Celkem bude Game Access letos hostit 57 přednášejících, jejichž ucelený seznam naleznete na oficiálních stránkách.

Společně s tím své projekty na konferenci představí různí malí indie tvůrci. Zastoupení zde budou mít týmy nejen z České republiky a Slovenska, ale také třeba až z Makedonie či Nizozemska. Nezapomíná se ale přirozeně na naše sousedy z Polska, Německa či Rakouska.

Ačkoliv hlavní přednášková část odstartuje až v pátek, už zítra, 31. května od 9:00 do 16:00, proběhne speciální Masterclass s Davidem Mullichem. Ten v současnosti působí jako profesor herního designu a v minulosti pracoval na hrách jako Heroes of Might and Magic III nebo Vampire: The Masquerades - Bloodlines. V této speciální hodině zájemce seznámí s technikami, s nimiž lze balancovat síly jednotek, kdy si své schopnosti rovnou mohou vyzkoušet i v praxi.

Tato seance je bohužel už vyprodaná, ale lístky na samotnou akci dostupné ještě jsou. Základní vstupné vás vyjde na 4 500 korun. Pokud byste chtěli navštívit i doprovodné večírky, je potřeba utratit 5 600 korun. Prémiová vstupenka za 7 800 korun vám pak zajistí oběd i přístup do VIP prostor a na středeční úvodní sraz. Zájemci z řad studenstva mají nárok na 50% slevu na vstupné.