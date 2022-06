Tahové Into the Breach dostává obří update a míří na mobily

24. 6. 2022 12:32 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Into the Breach u nás po právu vyhrála titul nejlepší strategie roku 2018, mimo slevové akce o ní ale od té doby už nebylo příliš slyšet. Mohlo by se zdát, že Subset Games usnuli na vavřínech, ale opak je pravdou – po čtyřech letech se tahle vynikající tahovka vrací s mohutným rozšířením.

Bezplatný update s názvem Advanced Edition vychází 19. července, a to s novými misemi, zbraněmi, nepřáteli, úrovní obtížnosti, hudbou a dalšími vylepšeními, jako jsou čtyři noví piloti a hromada schopností pro ně. Vedle toho bude obsahovat sedmero nových jazykových lokalizací včetně arabštiny, švédštiny, korejštiny nebo čínštiny.

To ale není všechno. Díky partnerství s Netflixem se do Into the Breach budete vůbec poprvé moct pustit na svých mobilních zařízeních s iOS a Androidem. Pokud si tedy předplácíte tuhle streamovací službu. Subset Games tvrdí, že půjde o stejnou verzi, která je dostupná na ostatních platformách, tedy s výjimkou přepracovaného ovládání pro dotykové obrazovky. Mobilní verze na Netflixu vychází ve stejný den jako Advanced Edition, tedy 19. července, a tentýž update samozřejmě bude obsahovat. Naopak se obejde bez mikrotransakcí a reklam.

zdroj: Subset Games

Ještě jednu příjemnou zprávu mají tvůrci pro fanoušky krabiček. Ve spolupráci s vydavatelstvím Fangamer chystají pro Into the Breach fyzickou edici pro Nintendo Switch, kterou plánují na říjen letošního roku.