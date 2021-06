Tahová strategie Order of Battle: World War II přichází na Xbox

24. 6. 2021 14:37 | Novinky | autor: Pavel Makal

Že by se to na Xboxu hemžilo tahovými strategiemi ve stylu Panzer Generala, to se rozhodně říct nedá. Pokud vám ale na konzolové platformě hexagony chybějí a rádi byste si užili trochu toho pomalého strategického rozhodování, máme pro vás dobrou zprávu. Právě tam totiž dorazil Order of Battle: World War II.

Order of Battle, výsledek práce studií Slitherine a Aristocrats, je na Steamu k dispozici už řadu let, nově si jej ale můžete zahrát na současné i minulé generaci konzolí od Microsoftu. Bohužel na rozdíl od PC verze nejde o free-to-play záležitost, za hru dáte v základu 20 dolarů, to je ale jen začátek. Pokud byste si snad chtěli pořídit všechna rozšíření, která jsou momentálně k dispozici, vyjde vás celkový zážitek o skoro 210 dolarů navíc.

Na druhou stranu se můžete těšit na více než tisícovku typů jednotek, množství dynamických kampaní, mezi nimiž si budete přenášet přeživší, a také různé smyšlené scénáře na bázi „co by se stalo, kdyby“. Jednotky mohou získávat speciální bonusy na základě přidělených velitelů, různé frakce nabízejí specializace jako Bushido Code, Banzai Charge nebo Manhattan Project.

Order of Battle: World War II se také pyšní bohatým 3D světem s množstvím efektů a animací či komplexním systémem zásobování jednotek, který bere v potaz průlomy linií či obléhání. V základní hře dostanete k dispozici tutorialový Boot Camp a kampaně Blitzkrieg, zároveň také ochutnávku v podobě první kapitoly každého DLC balíčku.