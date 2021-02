Svou Star Wars hru chystá i mobilní gigant Zynga

12. 2. 2021 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

V uplynulých týdnech se ukázalo, že značku Star Wars v herním světě napříště nebude spravovat výhradně vydavatelství EA. První oznámenou vlaštovkou z jiného hnízda byl bezejmenný projekt studia Massive vznikající pod křídly Ubisoftu a nyní se dozvídáme, že plány s Hvězdnými válkami má i Zynga.

Kalifornská společnost se zaměřením na mobilní tituly a hry pro sociální sítě během aktuální prezentace finančních výsledků za uplynulé období oznámila, že chystá vlastní hru z univerza Star Wars. V tomto ohledu se pro Zyngu jedná o debut, byť už v minulosti s filmovými a seriálovými licencemi pracovala.

Letos v létě by mělo dojít k takzvanému soft launchi, tedy k uvedení na omezeném množství trhů. Zpravidla je k tomuto účelu využívána Austrálie a Nový Zéland, momentálně ale bližší informace neznáme a nevíme ani, jak by se měla chystaná hra jmenovat. K celosvětovému spuštění ale dle plánů má dojít do konce letošního roku.

Zynga v loňském roce zaznamenala rekordní příjmy v hodnotě bezmála dvou miliard dolarů a otevřela nové studio v texaském Austinu. Letos má kromě Star Wars vydat také Farmville 3 a Puzzle Combat. Na poli mobilních Star Wars her se aktuálně velmi daří titulu Galaxy of Heroes od EA. Kartičky z předaleké galaxie už zvládly utržit miliardu dolarů.