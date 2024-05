„Švejk byl jasná volba,“ vysvětluje producent World of Warships úspěšnou kampaň

28. 5. 2024 15:37 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Jak jsme vás už informovali, do free-to-play námořní akce World of Warships dorazil první český kapitán a tím byl Josef Švejk. Ten se v zápletce hry nenechal chytit cestou do Budějovic v Putimi, ale dostal se až k Jadranu, kde nasedl na válečnou loď. Měl jsem možnost sednout si s producentem World of Warships Markem Tučanem a zeptat se jej na nějaké detaily této kampaně, která byla v první řadě určená pro české fanoušky a hráče, ale nakonec se ukázalo, že i v zahraničí je Švejk pořád ještě známý.

Sice na počátku bylo několik kandidátů na českého reprezentanta v námořních bitvách, ale nakonec, když přišel na řadu Švejk, tým měl prý jasno. „Ta postava zapadá jak do časového rámce, kde máme hru, tak i k tématu, protože tam máme rakousko-uherské lodě. Bylo to nejorganičtější propojení s tím, o čem hra vlastně je,“ vysvětluje Tučan.

Pokud by se vám to zdálo být zbytečné pro zemi, která nemá přístup k moři, nadbytečné, Wargaming vás rád vyvede z omylu. World of Warships je prý u Čechů a Slováků oblíbená a v rámci Evropy patří na páté až šesté místo, pokud seřadíte jednotlivé země podle zastoupení. Ostatně, nejde o jediný český otisk ve World of Warships, je možnost mít na své lodi vlajku meziválečné Československé říční flotily, a nebo legionářskou vlajku.

zdroj: Wargaming

Samotná akce se Švejkem byla přitom podle Tučanových slov úspěšná už v prvních týdnech od spuštění. „Reakce české komunity byly velmi pozitivní, zjevně se nám podařilo trefit se do smyslu pro humor, který naši hráči mají.“ Zajímavé ovšem je, že zájem o Švejka je i v zahraničí. Samozřejmě, můžeme si říct, že Příběhy dobrého vojáka Švejka jsou jedním z nejlepších kulturních vývozních artiklů České republiky, ale to se rozhodně nemusí promítat do her.

Jenže, ať už za to může kulturní vliv a nebo prostě touha mít svérázného kapitána, během prvního týdne si prý Švejka aktivovaly desítky tisíc hráčů v zahraničí. „Pro nás je to zajímavé i tím, že jsme celou akci zaměřovali vysloveně na Čechy a neměli jsme v zahraničí ani žádné aktivní kampaně, a přesto se tolik hráčů zapojilo.“

Jak se ale z dlouhodobého hlediska World of Warships daří? Trend je prý jasný – vzestupný. „Snažíme se kombinovat věci pro veterány i nováčky. Hodně nám pomáhá rychlý vývojový cyklus. Každý měsíc máme jednu aktualizaci a můžeme pružně reagovat. Snažíme se i ladit kampaně tak, aby se nováčci rychle dostali do hry.“ Aktuálně se prý opět pracuje na novém konceptu letadlových lodí, které jsou od začátku hry pořád ve stavu, který není zábavný úplně pro všechny.

A které lodě a národy jsou nejhranější? „Bitevní lodě, suverénně. A národy se mění podle serverů, ale pokud se bavíme o Evropě, nejvíc dominují německé bitevní lodě,“ potvrzuje moji domněnku Tučan.