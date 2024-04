Moře je naše bojiště! Prvním českým velitelem ve World of Warships je Švejk

11. 4. 2024 12:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Ačkoliv se z produkce Wargamingu mluví primárně o World of Tanks, v mém srdci ve skutečnosti leží hluboko zadokovaná námořní free-to-play hra World of Warships. Pomalejší a megalomanštější souboje mi vždycky sedly víc a navíc jsem se mohl ujmout velení některé z legendárních lodí (nejen) druhé světové války. Samozřejmě, příliš velkou národní hrdost jsme si do hry promítnout nemohli, nikdy jsme nebyli námořní velmoc, ale vzal jsem za svou Zemi vycházejícího slunce.

Jenže, protože má World of Warships v České republice opravdu signifikantní komunitu, rozhodli se tvůrci do hry implementovat pořádný český otisk a tím je první český velitel, který vám při boji dává feedback, potvrzuje rozkazy, případně upozorní na to, co se zrovna děje a proč se potápíte. A pokud hledáte jméno nějakého významného českého admirála, rovnou toho nechte. Do svého křižníku či letadlové lodi můžete nově postavit (zcela zdarma) dobrého vojáka Švejka.

V Budějovicích by nechtěl žít každý

Pokud se divíte, kde se vzal Švejk na palubě lodi, tvůrci rovnou vymysleli příběh, jak se tam dostal. Kdo Švejka četl, ví, že ho zastavili četníci na cestě do Budějovic už v Putimi. Ale co kdyby se tohle nestalo, co kdyby Švejk Budějovice minul a šel dál a dál… až by skončil v Pule, kde bývala hlavní základna rakouskouherského, tedy jeho, námořnictva. Vzhledem ke Švejkově schopnosti stoupat na kariérním žebříčku bez ohledu na vlastní kvalifikaci, by byla jen otázka času, kdy by dostal vlastní loď…

Jde samozřejmě o cílenou službu pro české fanoušky hry a nebo i ty, kteří by mohli mít zájem si World of Warships zahrát, ale chybí jim tam alespoň kousek národního sentimentu. A zrovna Švejk je zrovna jedním z nejznámějších českých vojáků, byť se budeme asi ještě dlouho přít, zda to byl duchem prostý muž…no prostě blb, jak by mnozí z románu řekli, či brilantní podvodník a chytrák, který se dokázal probluffovat válkou jak to jen šlo.

Se známým hlasem

Je samozřejmě jen na vás, jak si hlášky svého případného nového kapitána vyložíte. Tak či tak vám je ovšem bude říkat populární herec a velmi, velmi zkušený dabér Michal Holán. Pokud vám bude jeho hlas povědomý, vězte, že nadaboval třeba Glenna ze sriálu Živí mrtví, doktora Bašira ze Star Trek: Hluboký vesmír 9, Jesseho z Breaking Bad nebo Falcona z Marvelu.

Pikantní na jeho angažování je fakt, že původně netušil, koho bude dabovat. „Já jsem vůbec nevěděl, že budu dabovat Švejka, ale že budu namlouvat prvního českého kapitána lodi ve hře World of Warships. O koho jde mi bylo poodhaleno až později. Jen mi bylo naznačeno, že se mi ta práce bude moc líbit a nakonec tomu tak bylo. Jakmile mi řekli, že půjde o Švejka, tak jsem se začal hodně těšit. Švejka každý zná, patří tak nějak k naší české povaze“, vysvětluje Holán.

I když byste očekávali, že dabing pro jednoho kapitána ve World of Warships přece není tak náročný úkol, faktem je, že kompletní dabing zabral čas. Celkem Holán ve studiu namluvil kolem 1500 hlášek, přičemž do hry se dostalo finálních 200. Sám poznamenává, že s jeho zkušenostmi nebylo zase tak těžké se do kapitána Švejka vcítit: „Upřímně, já jsem si představil Švejka a během vteřiny jsem se naladil a snažil jsem se roli kapitána Švejka hrát tak, jak jsem cítil, že by to Švejk opravdu říkal. To je jako když v dabingu, nebo při natáčení člověk dostane roli, tak zvláště při dabingu, to je o tom, že člověk uchytí správě character postavy a vžije se do role tak, že v ten okamžik je tou rolí úplně pohlcen.“

Flotila lodí ve World of Warships

Nutno říct, že od doby, kdy jsem World of Warships poprvé zkoušel, se hodně, opravdu hodně věcí změnilo. Z původních dvou národů (USA a Japonsko) se jejich počet rozrostl na aktuálních čtrnáct. Co se týče samotných lodí, vývojáři vždycky prokazovali až obsedantní potřebu mít vše historicky správně a každou loď do detailu přesnou. Z původních meziválečných a druhoválečných lodí přesedlali na jednoduše první polovinu 20. století a postupnou prací se dostali na aktuální číslo více než 800 lodí, které ve hře jsou.

Pro World of Warships jsem měl prostě vždycky slabost, protože se věnují tématu, který by si v rámci her zasloužil větší propagaci i mimo hardcore simulace. Navíc je World of Warships sympatická v tom, že je to prostě ideální, rychlá oddechová hra pro časově zaměstnané lidi. A sám Švejk není schovaný za žádnou mikrotransakcí ani časově omezenou akcí a můžete si s ním zahrát hned. Prostě milý bonus pro české hráče v pro mě milé hře.