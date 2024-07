Šušká se o návratu kultovní temné fantasy Legacy of Kain

26. 7. 2024 9:23 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kultovní značka Legacy of Kain by se mohla vrátit. Všimli si toho pozorní návštěvníci ComicC-onu v San Diegu. U jednoho ze stánků narazili na dioráma s postavami Kaina a Raziela, včetně loga na neoznámený titul Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.

Na resuscitaci značky by mohlo poukazovat i nedávné oznámení komiksu Legacy of Kain: The Dead Shall Rise, který by se na pulty obchodů měl dostat v srpnu. Po značce se s posledním dílem Legacy of Kain: Defiance z roku 2003 slehla zem.

Dvoudílná série Soul Reaver vyšla v letech 1999 a 2001, bude tedy potřeba pořádné porce restaurátorské práce, aby unikátní temné fantasy oku lahodilo i dnes. Kultovní akční adventury tehdy vynikaly inovativní hratelností a skvěle ponurou atmosférou. Bavíme se taky o době, kdy nebylo tak úplně zvykem hrát za antihrdinu, což jak Kain, tak Raziel splňovali bez výhrad.

Není to přitom poprvé, co se o návratu Legacy of Kain šušká. Vlastníci značky, Crystal Dynamics, před dvěma lety zjišťovali, jaký by byl zájem o hry ze série. Bylo to však v době, kdy je čerstvě koupil Embracer, který se ale poslední rok potýká se zásadními finančními problémy.