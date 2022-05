Survival V Rising prodal milion kopií za méně než týden

Na herní scéně se to občas tak stane – kde se vzal, tu se vzal, objeví se nečekaný hit, o němž před týdnem ještě nikdo prakticky neslyšel a teď válcuje žebříčky prodejnosti. O akčním RPG V Rising jsme sice poprvé psali už v září, tehdy ale ještě nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo být něčím výjimečné. Inu, předevčírem Bětka informovala o tom, jak zvládlo v předběžném přístupu během první tří dnů prodat půl milionu kusů, tenhle milník už je ovšem passé: V Rising po týdnu slaví milion.

1,000,000 Vampires have risen from their slumber! Thank you all for being part of this achievement! pic.twitter.com/p96f0E0pbV