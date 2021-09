V akčním RPG jménem V Rising se stanete nástupcem Drákuly

15. 9. 2021 17:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Možná jste si všimli že značka Vampire: The Masquerade se teď v herním průmyslu rozlézá tak nějak všude. Ale přestože i chystané akční RPG V Rising stojí na upírech, výjimečně se obejde bez univerza World of Darkness. Zapomeňte na kamufláž a světové konspirace, tady jste prostě další z řady krvesajů, který začne terorizovat nebohé vesničany a šířit široko daleko děs a hrůzu.

V Rising je v prvé řadě survivalem, takže počítejte se skromnými začátky. Po světě budete pobíhat jen v trenýrkách a i vlastní domov si nejprve postavíte. Takže vás čeká nějaké to těžení surovin a budování první chýše, ze které se časem může stát obávaný honosný hrad se zbytečně vysokými a prázdnými chodbami.

Abyste přežili, musíte sem tam vysát nějakého toho nešťastníka, vyhnout se přímému slunečnímu svitu a za žádných okolností by vaše kroky neměly směřovat do česnekových polí. Což by nemusel být takový problém, když máte celé okolí jako na dlani, otevřené a bez bariér.

Nicméně pokud byste bezstarostně předpokládali, že jste na míle daleko tím jediným predátorem, zcela neohroženým tvorem, který nemá konkurenci, pak vás v lesích dostihne jistá smrt. Obývají je totiž tvorové ještě děsivější, než jste vy sami. Mocné bytosti, přerostlí medvědi, enti a tak podobně.

Ale ze všeho největší vrásky na čele vám budou dělat konkurenční upíři. V Rising je totiž ve skutečnosti multiplayerová hra, kde s ostatními hráči můžete kooperovat, a snáz se tak vypořádat se společnými nepřáteli, můžete si i jinak vzájemně pomáhat, ale stejně tak můžete ostatní upíry napadat a vykrádat jejich hrady.

S multiplayerovými hrami mají ostatně ve studiu Stunlock největší zkušenosti. Na kontě mají PvP arénu Bloodline Champions z roku 2011, další arénovku Battlerite z roku 2017 a její battle royale verzi z roku 2018. Všechny tyto hry jsou free-to-play, ale zda to bude platit i pro V Rising, není v tuto chvíli jisté. Stejně tak není jisté datum vydání, ale pokud vás hra z popisu a videa zaujala, můžete se zaregistrovat do bety, která by měla proběhnout ještě letos.