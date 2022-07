Survival horor s dinosaury, postapo akce s mechy a další novinky vydavatelství Annapurna Interactive

29. 7. 2022 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vydavatelství Annapurna Interactive odvysílalo 25minutový stream, během nějž oznámilo spoustu nových her formou velkého množství trailerů. Došlo i na dříve oznámené, či dokonce vydané hry, které se dočkaly updatu.

Týká se to například dvojice výtečných adventur What Remains of Edith Finch a Outer Wilds a jejich verzí pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. První jmenovaná se svého upgradu dočkala právě teď a celý zážitek tak můžete prožít v 60 FPS a 4K. Majitelé hry na starší generaci konzolí dostanou upgrade zdarma.

zdroj: Annapurna Interactive

Outer Wilds musí na svůj upgrade počkat do 15. září, kdy hra dorazí na nové konzole spolu s rozšířením Echoes of the Eye. Opět bude zdarma pro majitele starší verze a opět se můžete těšit na 60 FPS, byť trailer nezmiňuje nic o 4K rozlišení.

zdroj: Annapurna Interactive

Dále tu máme oznámení několika zajímavých her, včetně The Lost Wild. Jedná se o další hru s dinosaury, ale nejde o akci ani o budovatelskou strategii, nýbrž o survival horor. Trailer má poměrně mrazivou atmosféru, když jako bezmocný človíček prolézáte hustou džunglí a schováváte se před hladovými predátory, kteří vás svou velikostí dalece převyšují. Hru máme očekávat brzy na Steamu.

zdroj: Annapurna Interactive

Dále se můžete těšit na Bounty Star, jakousi akci s mechy v postapokalyptické pustině, v níž se ujmete role bývalé vojandy Clementine McKinney, která se proti své vůli musí nasoukat zpátky do svého mechanického obleku a ochránit svůj domov, kde chtěla v poklidu dožít. Dočkáme se příští rok na PC, PlayStationech, Xboxech a v Game Passu.

zdroj: Annapurna Interactive

Z řady velmi unikátních konceptů musím zmínit Thirsty Suitors od tvůrců Falcon Age s velmi svéráznou grafickou stylizací. Ale nekončí to jen u ní. V této hře budete jezdit na skateboardu, vařit a bojovat s rodinou i potenciálními milenci v JRPG stylu. Jen místo fyzických potyček budete své protivníky emociálně urážet či dobývat. Zahrajeme si brzy na PC, PlayStationech, Xboxech, Switchi a v Game Passu. Už teď můžete zkoušet demo.

zdroj: Annapurna Interactive

Jedinečnou grafickou stylizací se pyšní i Flock, kooperativní hra, v níž budete poletovat nad krajinou a postupně do svých řad přibírat další a další poletuchy tvořící vaše hejno. Pravděpodobně velmi zenový zážitek se nám zpřístupní již brzy na PC, PlayStationech, Xboxech a v Game Passu.

zdroj: Annapurna Interactive

Hindsight od tvůrců Prune láká na emotivní příběh založený na vzpomínkách vepsaných do obyčejných předmětů – ať už jen sbíráme pampelišky, myjeme okno, či připravujeme nějaký pokrm, vše nám může připomenout něco, co kdysi dávno bylo. Třeba ztraceného milovaného. Pokud si něco takového chcete prožít, vyhlížejte hru 4. srpna na PC, Switchi a v AppStoru.

zdroj: Annapurna Interactive

V neposlední řadě tu máme ještě hru Hohokum, která na rozdíl od výše zmíněných rovnou vyšla na počítačích (po osmi letech od vydání na PS3, PS4 a Vita). Můžete v ní objevovat barvitý svět coby jakýsi létající had, a přestože má určité dané cíle, možná bude nejlepší jen tak bezcílně poletovat, ztratit se a nechat se očarovat.

zdroj: Annapurna Interactive

Zbývajících pět videí je jen jakousi předzvěstí něčeho budoucího. Ujištění, že další studia pracují pod křídly Annapurna Interactive na nových, fantastických zážitcích. Platí to o studiích Cardboard Computer (vytvořilo Kentucky Route Zero), Uvula (chystá hru od tvůrce Katamari Damacy), Yarn Owl (nové studio, nová hra), Third Shift (chystá příběhový roadtrip Forever Ago) a Dreamfeel (tvůrci If Found… chystající hru s kočičkami).

zdroj: Annapurna Interactive

zdroj: Annapurna Interactive

zdroj: Annapurna Interactive

zdroj: Annapurna Interactive

zdroj: Annapurna Interactive